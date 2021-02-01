Движение на Ярославском шоссе затруднено из-за сгоревшего автомобиля

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Движение транспорта затруднено на Ярославском шоссе из-за сгоревшего автомобиля, сообщает ТАСС.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома 59, строения 1.

В МЧС рассказали, что автомобиль горел на площади 5 квадратных метров, однако возгорание удалось быстро потушить. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее легковой автомобиль и грузовик столкнулись в районе Сокольники на северо-востоке столицы. ДТП произошло около дома 1 по улице Стромынке. В результате аварии погибли два человека.

