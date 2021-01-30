МВД назвало причину аварии с автобусом под Самарой

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Авария с участием грузовика и автобуса в Самарской области произошла из-за выезда фуры на встречную полосу.
Как сообщила пресс-служба МВД по региону, водитель грузовика допустил занос полуприцепа, из-за чего выехал на встречную полосу.
На данный момент выясняются все обстоятельства ДТП и устанавливаются личности пострадавших. Возбуждено уголовное дело.
Изначально возможной причиной аварии называли маневр автобуса, который пошел на обгон.
Столкновение произошло 29 января на 873 километре трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
По последним данным, погибли 12 человек. Еще 12 получили телесные повреждения, пять из них находятся в реанимации.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров указал, что в аварии погибли жители Ульяновской и Самарской областей. Пострадавшим и родственникам погибших окажут помощь.
Число погибших в ДТП в Самарской области выросло до 11 человек