МВД назвало причину аварии с автобусом под Самарой

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Авария с участием грузовика и автобуса в Самарской области произошла из-за выезда фуры на встречную полосу.

Как сообщила пресс-служба МВД по региону, водитель грузовика допустил занос полуприцепа, из-за чего выехал на встречную полосу.

На данный момент выясняются все обстоятельства ДТП и устанавливаются личности пострадавших. Возбуждено уголовное дело.

Изначально возможной причиной аварии называли маневр автобуса, который пошел на обгон.

Столкновение произошло 29 января на 873 километре трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По последним данным, погибли 12 человек. Еще 12 получили телесные повреждения, пять из них находятся в реанимации.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров указал, что в аварии погибли жители Ульяновской и Самарской областей. Пострадавшим и родственникам погибших окажут помощь.