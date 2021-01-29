Число погибших в ДТП в Самарской области выросло до 11 человек

Фото: twitter.com/syzransmall
Число погибших при аварии в Самарской области, где столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль, выросло до 11 человек.
Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. Он уточнил, что 10 человек погибли на месте аварии, еще один скончался в больнице.
"Всего пострадавших 24 человека, все доставлены в больницу, в Сызранскую ЦРБ, трое на операционном столе", – написал Азаров в Instagram.
По его словам, в аварии погибли жители Ульяновской и Самарской областей. Пострадавшим и родственникам погибших окажут помощь.
ДТП произошло 29 января на 873 километре трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Причиной аварии, предположительно, стал маневр автобуса, который пошел на обгон.
В аварии под Самарой погибли 10 человек