Один человек пострадал при опрокидывании автомобиля в центре Москвы

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Автомобиль Smart опрокинулся в столичном районе Хамовники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла у дома 24 на Фрунзенской набережной. В результате происшествия пострадал один человек, он был доставлен в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.

Накануне авария с участием самосвала и военных автобусов произошла на Новорижском шоссе. В результате аварии 4 человека погибли, еще более 40 получили различные травмы.