Очевидцы рассказали о ДТП на Новорижском шоссе

18:30
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Очевидцы рассказали телеканалу Москва 24 о ДТП с участием самосвала и военных автобусов на Новорижском шоссе. По словам одного из них, в результате столкновения несколько автобусов оказались сильно повреждены.
Очевидец Сергей подчеркнул, что на месте происшествия сейчас находятся пожарные, сотрудники скорой помощи и МЧС. Всего для оказания помощи пострадавшим к месту прибыли не менее 10 машин экстренных служб.
"Фура влетела в военную колонну. Автобус, сзади который был, разорвало. Насчет КамАЗа – кабина тоже покорежена хорошо. Полиции там машин 10 и пожарные, скорые и МЧС. Скорых четыре уже уехало, пожарных – две. Также службы спасения там были и вертолет один приземлился", – рассказал мужчина.
Еще один очевидец, Улугбек, рассказал, что проезжающие мимо водители останавливались, в том числе и он, чтобы помочь пострадавшим.
"Водители останавливались и помогали. Скорая была, пожарные, помог чем мог, аптечку оставил. Один попросил в машине посидеть, у него нога была сломана", – рассказал очевидец.
Сам водитель самосвала рассказал СМИ, что возвращался из области, на дороге был большой поток машин, а потому боковое стекло его машины залепило грязью. Мужчина начал протирать его тряпкой, отвлекся и не успел вовремя затормозить перед колонной автобусов.
На Новорижском шоссе в районе храма Александра Невского в Подмосковье самосвал врезался в колонну автобусов министерства обороны России. Пять автобусов получили повреждения.
В результате аварии погибли 4 человека, более 40 пострадали, рассказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.
Представитель подмосковного управления МВД Татьяна Петрова сообщила, что движение на участке дороги на месте происшествия временно ограничено. Она призвала выбирать оптимальные маршруты объезда.
После ДТП на Новорижском шоссе госпитализировали более 20 человек
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