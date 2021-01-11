Очевидцы рассказали о ДТП на Новорижском шоссе

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Очевидцы рассказали телеканалу Москва 24 о ДТП с участием самосвала и военных автобусов на Новорижском шоссе. По словам одного из них, в результате столкновения несколько автобусов оказались сильно повреждены.

Очевидец Сергей подчеркнул, что на месте происшествия сейчас находятся пожарные, сотрудники скорой помощи и МЧС. Всего для оказания помощи пострадавшим к месту прибыли не менее 10 машин экстренных служб.

"Фура влетела в военную колонну. Автобус, сзади который был, разорвало. Насчет КамАЗа – кабина тоже покорежена хорошо. Полиции там машин 10 и пожарные, скорые и МЧС. Скорых четыре уже уехало, пожарных – две. Также службы спасения там были и вертолет один приземлился", – рассказал мужчина.

Еще один очевидец, Улугбек, рассказал, что проезжающие мимо водители останавливались, в том числе и он, чтобы помочь пострадавшим.

"Водители останавливались и помогали. Скорая была, пожарные, помог чем мог, аптечку оставил. Один попросил в машине посидеть, у него нога была сломана", – рассказал очевидец.

Сам водитель самосвала рассказал СМИ, что возвращался из области, на дороге был большой поток машин, а потому боковое стекло его машины залепило грязью. Мужчина начал протирать его тряпкой, отвлекся и не успел вовремя затормозить перед колонной автобусов.

На Новорижском шоссе в районе храма Александра Невского в Подмосковье самосвал врезался в колонну автобусов министерства обороны России. Пять автобусов получили повреждения.

В результате аварии погибли 4 человека, более 40 пострадали, рассказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Представитель подмосковного управления МВД Татьяна Петрова сообщила, что движение на участке дороги на месте происшествия временно ограничено. Она призвала выбирать оптимальные маршруты объезда.

