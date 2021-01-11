Число погибших в результате ДТП на Новорижском шоссе выросло до четырех

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Четверо военнослужащих погибли, еще несколько пострадали в результате аварии на Новорижском шоссе. Об этом сообщили ТАСС в министерстве обороны РФ.

"В результате столкновения четверо военнослужащих погибли. Ряд военнослужащих, получивших травмы, доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", – отметили в Минобороны.

Командование Западного военного округа вместе с правоохранительными органами осуществляет проверку по факту аварии.

Ранее источник агентства сообщил, что число пострадавших превысило 20 человек.

"В Красногорскую больницу поступили более 20 пострадавших, которые были доставлены попутными машинами", – отметил источник.

На Новорижском шоссе в районе храма Александра Невского в Подмосковье самосвал врезался в колонну автобусов министерства обороны России. В результате ДТП пять автобусов получили повреждения, на месте находятся бригады скорой помощи.