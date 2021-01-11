Восемь человек пострадали в результате аварии на Новорижском шоссе

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Восемь человек пострадали в результате аварии, которая произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС

По информации источника агентства в экстренном ведомстве, самосвал врезался в колонну автобусов министерства обороны России. "В районе храма Александра Невского в Подмосковье грузовик врезался в колонну автобусов, принадлежащую Минобороны РФ", – говорится в сообщении.

В результате ДТП пять автобусов получили повреждения, на месте находятся бригады скорой помощи. Согласно предварительным данным, в аварии с военной колонной погибли два человека.

"Трое находятся в очень тяжелом состоянии", – добавил источник. По предварительным сведениям, погибшими и пострадавшими стали военнослужащие.

Причина аварии в Московской области сейчас выясняется.

Ранее ДТП произошло на Петровско-Разумовской аллее. В ЦОДД сообщили, что пострадавших нет.