Два человека пострадали в аварии на МКАД

Фото: телеграм канал Дептранс. Оперативно
Авария случилась на 86-м километре МКАД. Об этом пишет ТАСС.
По данным источника в экстренных службах, ДТП случилось на внутренней стороне автодороги.
"В стоявшую на обочине "Газель" врезалась Kia", – пояснил источник.
По его информации, в результате аварии пострадали два человека. Об их состоянии не сообщается.
Из-за ДТП оказались перекрыты две полосы движения. На месте находятся экстренные службы. Обстоятельства столкновения уточняются.
Ранее шесть человек стали жертвами ДТП под Смоленском. В аварии столкнулись два легковых автомобиля.