Два человека пострадали в аварии на МКАД

Фото: телеграм канал Дептранс. Оперативно

Авария случилась на 86-м километре МКАД. Об этом пишет ТАСС.

По данным источника в экстренных службах, ДТП случилось на внутренней стороне автодороги.

"В стоявшую на обочине "Газель" врезалась Kia", – пояснил источник.

По его информации, в результате аварии пострадали два человека. Об их состоянии не сообщается.

Из-за ДТП оказались перекрыты две полосы движения. На месте находятся экстренные службы. Обстоятельства столкновения уточняются.

Ранее шесть человек стали жертвами ДТП под Смоленском. В аварии столкнулись два легковых автомобиля.