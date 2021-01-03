На внешней стороне МКАД затруднено движение из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На внешней стороне 53 километра МКАД в районе Сколковского шоссе затруднено движение из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.

"На месте ДТП работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Специалисты пояснили, что движение затруднено на 2,3 километрах.

Ранее авария с участием двух легковых машин произошла в Туве. В экстренных службах сообщили, что авария могла произойти по вине одного из водителей, который выехал на встречную полосу движения.