Автобус с пассажирами попал в ДТП в Ивановской области

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Пассажирский автобус ПАЗ, где могло быть 15 человек, попал в аварию в Родниковском районе Ивановской области. В результате ДТП погиб один человек, заявил ТАСС начальник пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

"Примерно час назад на трассе вблизи села Деревеньки Родниковского района перевернулся пассажирский автобус ПАЗ", – сообщил Радостин. В результате происшествия, по данным ведомства, погибла пожилая женщина.

В пресс-службе ведомства добавили, что 10 человек, находившихся в салоне, получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим в аварии оказывается медицинская помощь, причина ДТП выясняется.

Ранее четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области. Дети были госпитализированы в центральную больницу Тацинского района области.