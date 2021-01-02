Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области

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В ДТП с участием грузовика и минивэна в Ростовской области погибли четверо взрослых и пострадали трое детей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональную госавтоинспекцию.

"В 04:15 мск на трассе "Волгоград – Каменск" водитель минивэна врезался в двигавшийся в попутном направлении грузовик "Рено Премиум". В результате ДТП в минивэне погибли четыре человека, в том числе водитель, пострадали трое детей", – сообщили в УГИБДД.

Там пояснили, что дети были госпитализированы в центральную больницу Тацинского района области. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее два человека погибли и еще два получили травмы в аварии, которая произошла в районе Бесединского шоссе в Москве. Там автомобиль наехал на препятствие.