Трое детей погибли на пожаре в многоэтажке в Великом Новгороде

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В Великом Новгороде в результате пожара в многоэтажке погибли трое детей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на в пресс-службу регионального главка МЧС.

По данным спасателей, сообщение о возгорании на третьем этаже дома 34, корпус 2, по улице Зелинского поступило примерно в 7:46.

Пожар был оперативно ликвидирован, однако в помещении сотрудники МЧС обнаружили тела троих несовершеннолетних.

В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку и утанавливают причину ЧП.

Ранее мужчина погиб в результате пожара на территории завода в Самаре. О пожаре стало известно в пятницу утром. В пятницу вечером пожар был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Для тушения возгорания создали четыре боевых участка работы. Кроме того, на место происшествия прибыли два пожарных поезда.