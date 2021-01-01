В Самаре здание на территории завода горит почти 8 часов

Фото: МЧС России

Возгорание произошло в здании недействующего подшипниковом заводе в Самаре. Пожар тушат на протяжении почти восьми часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

"Тушение огня ведется с 8.00 (7.00 мск), пока не локализован", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Для тушения возгорания создали четыре боевых участка работы. Кроме того, на место происшествия прибыли два пожарных поезда.

В пресс-службе управления МЧС отметили, что в настоящий момент хватает сил и средств для ликвидации пожара.

До этого пожар произошел в жилом доме в деревне Орнары в Чувашии. В результате инцидента погибли шесть человек, трое из них – дети. В настоящий момент устанавливаются причины возгорания.