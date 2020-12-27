Павильон на рынке в Волгограде загорелся на площади 1 тыс "квадратов"

03:49
Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
В Волгограде пожар охватил рыночный павильон. Об этом пишет сайт регионального главка МЧС.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в Краснооктябрьском районе города на улице Германа Титова. Сигнал о пожаре поступил в 01:53 по московскому времени.
"По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что происходит горение павильона на территории вещевого рынка", – сообщили в пресс-службе.
В МЧС отметили, что площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров. В данный момент пожарные ликвидировали открытое горение.
В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания уточняется.
Добавляется, что в ликвидации огня участвуют 54 человека и 18 единиц техники.
Ранее детский санаторий загорелся в Ленинградской области. Сообщалось, что площадь пожара составляет 750 квадратных метров.
В Ленинградской области загорелся детский санаторий
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