Жилая многоэтажка загорелась на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В жилой многоэтажке на западе столицы произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Согласно предварительным данным, возгорание возникло в квартире на улице Академика Павлова. Его площадь составила 20 квадратных метров.

Сообщается, что пожарные эвакуировали людей из здания.

В столичном главке МЧС уточнили, что в результате происшествия один человек погиб и четверо пострадали.

Ранее в Измайлове возник пожар в здании магазина. Возгорание произошло на 13-й Парковой улице. Как сообщили спасатели, загорелся каркас под кровлей пристройки. Огонь охватил 20 квадратных метров.