Жилая многоэтажка загорелась на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В жилой многоэтажке на западе столицы произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Согласно предварительным данным, возгорание возникло в квартире на улице Академика Павлова. Его площадь составила 20 квадратных метров.
Сообщается, что пожарные эвакуировали людей из здания.
В столичном главке МЧС уточнили, что в результате происшествия один человек погиб и четверо пострадали.
Ранее в Измайлове возник пожар в здании магазина. Возгорание произошло на 13-й Парковой улице. Как сообщили спасатели, загорелся каркас под кровлей пристройки. Огонь охватил 20 квадратных метров.