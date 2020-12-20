Короткое замыкание произошло в здании в Таганском районе

Фото: Агентство "Москва"

Короткое замыкание произошло в административном здании в Таганском районе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС РФ.

Известно, что по адресу: улица Народная, дом 14, строение 2, произошло короткое замыкание, дальнейшего горения не возникло. В ведомстве подчеркнули, что последствия происшествия ликвидировали без участия МЧС.

По данным источников в экстренных службах, короткое замыкание произошло в здании ГИБДД.

Ранее стало известно, что короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в научном центре Федерального медико-биологического агентства в Красногорске. Это изначально вызвало сильное задымление.