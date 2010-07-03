Эксперты оценили предложение ввести проверки проводки в квартирах

Обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах предлагают ввести по всей России. Письмо с инициативой уже направлено на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина. Разбираемся, станет ли жилье безопаснее и какие препятствия могут возникнуть при реализации идеи.



Оградить от пожаров

Неисправная проводка, как и несоблюдение требований проведения работ при ремонте электрооборудования и системы электроснабжения, часто приводит к пожарам. Об этом заявила автор инициативы, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

В письме на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства она отметила, что необходимо предусмотреть не только проверки, но и персональную ответственность для тех, кто их будет проводить.

Главный инженер компании по строительству и монтажу линий электропередач "Олармик" Михаил Аристов заявил, что причиной до 80–90% пожаров в жилых домах становятся проблемы с электропроводкой, которые вызывают короткие замыкания. Эксперт подчеркнул, что в среднем ее срок службы – около 30 лет, но из-за высоких нагрузок от современных электроприборов она может выйти из строя.

Член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов отметил, что жильцы не обладают достаточными навыками, чтобы самим следить за состоянием сетей в квартирах.





Рифат Гарипов член общественного совета при Минстрое Контроль должны осуществлять специализированные организации. Заставить человека заменить проводку невозможно, но предупредить о ее состоянии нужно.

Идею поддержали и в Госдуме. Член комитета по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов отметил, что контроль как газового оборудования, так и электросетей – вопрос безопасности людей. Он подчеркнул, что инициативу нужно обсудить и найти формулу, которая позволит не нарушить права собственности граждан.



Диссиденты безопасности

Председатель правления Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в разговоре с Москвой 24 заявил, что в случае принятия нормативно-правового акта федерального уровня по периодической проверке электропроводки владельцев квартир, которые его игнорируют, нужно привлекать к ответственности.

"Все привыкли к тому, что, когда ты не платишь за электричество два месяца, могут вырубить свет. В случае с проверками, на мой взгляд, возможен аналогичный механизм", – отметил Крохин.





Константин Крохин председатель правления Союза жилищных организаций Москвы Безусловно, механизм должен быть расписан подробно, с соблюдением прав граждан, уведомлениями и предупреждениями о возможном отключении в случае невыполнения проверок.

При реализации такой инициативы необходимо предусмотреть переходный период и материальный стимул для собственников, продолжает глава Союза жилищных организаций Москвы. К примеру, сниженные тарифы для тех, кто заботится об энергоэффективности и безопасности собственной квартиры.

"Логично, что в первую очередь проверки электропроводки нужно провести в старом жилом фонде. У нас основной фонд недвижимости пожилой, новостроек по сравнению с ним мизер. Однако качество строительства в советское время было выше, чем в нынешнее, поэтому и новостройки со счетов убирать нельзя", – подчеркнул эксперт.

По мнению Крохина, проверки разумно проводить раз в год, однако на старте можно ограничиться периодичностью раз в три-пять лет, чтобы дать населению привыкнуть к новым мерам безопасности.

Исполнительный директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина заявила Москве 24, что на данный момент нет понимания, кто именно должен проводить осмотр электропроводки.

"Я не совсем понимаю сути инициативы. Либо это будет обязанность собственника регулярно предоставлять сведения о проверках специализированными лицензированными организациями (и они или выносят положительное заключение, или дают предписание на устранение нарушений), либо такой организацией становится управляющая компания. Тогда для нее это становится дополнительным заработком, и эту статью нужно включать в платежку", – рассуждает эксперт.





Вера Москвина исполнительный директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ Выходит, нужно вносить в Жилищный кодекс изменения, по которым проводка в квартире становится общедомовым имуществом, менять правила, по которым работает управляющая организация? На сегодняшний момент это непонятно.

С учетом 25-й статьи Конституции, согласно которой жилище неприкосновенно, принудительно зайти в квартиру на проверку оборудования можно только по решению суда, подчеркнула Москвина. Это уже осложняет проведение капитального ремонта в домах, так как специалисты не могут попасть к общедомовому имуществу, которым являются стояки горячей и холодной воды, а также канализация. В данной ситуации за игнорирование проверок можно лишь повысить ответственность собственника. В том числе за счет повышения тарифов, резюмировала эксперт.

