В России предложили ввести проверки проводки в квартирах

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России предложили ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах. С такой инициативой выступили в Общественной палате РФ и НП "ЖКХ Контроль", сообщает газета "Известия".
Сегодня управляющие компании проводят осмотры систем электроснабжения в подъездах многоквартирных домов дважды в год. Это предусмотрено законом. При этом за состояние электросетей в квартирах отвечают сами жильцы.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева предложила ввести не только обязательные проверки проводки в квартирах, но и привлекать к персональной ответственности тех, кто будет их проводить.
По мнению директора ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяны Вепрецкой, ввести плановые проверки практически невозможно из-за права собственности граждан на квартиру, в том числе на электросети и оборудование.
В свою очередь, член комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов считает, что инициативу надо обсуждать и искать формулу, которая позволит не нарушить права собственности людей.
В одной из компаний по строительству и монтажу линий электропередачи подчеркнули, что проблемы с электропроводкой становятся причиной до 80–90% пожаров в жилом фонде.
Ранее стало известно, какой огнетушитель лучше всего подойдет для дома. Об этом рассказал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.
Специалист сообщил, что существует 6 классов пожара и для каждого из них подходит определенный тип огнетушителя. К классу пожара А относится горение твердых веществ – бумаги, дерева, пластика. Класс B включает в себя горение жидких веществ. Это может быть масло, бензин или спирт. Класс С предполагает горение газов, D – металлов, Е – электропроводки напряжением до 1000 ватт, F – радиоактивных элементов.
В МЧС рекомендовали потренироваться в применении противопожарного средства. Лучше всего сделать это на свежем воздухе вдали от строений, автомобилей и людей, подчеркнули в ведомстве.
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