Столичным операторам поручили усилить контроль за вывозом мусора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московским операторам по вывозу мусора поручено усилить контроль за работой с отходами, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр напомнил, что в связи с принятыми мерами по борьбе с распространением коронавируса – частичный перевод сотрудников на удаленку и рекомендации домашнего режима для пожилых людей – прогнозируется увеличение объема мусора.

"Поэтому операторам дано указание контролировать наполняемость мусорных контейнеров и оперативно их освобождать", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

Также он отметил, что в столице принимаются меры для дополнительной санобработки мест накопления коммунальных отходов и прилегающей территории. Каждый день мусоровозы обрабатываются обеззараживающими средствами, добавил он.

Ранее в столице специальным средством обработали все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. Второй раз промывку провели обычной водой. В труднодоступных местах работу выполняли сотрудники специальных бригад вручную.

Отмечается, что специалисты также дезинфицирующими средствами обработали автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, станции метро, остановки общественного транспорта и другие места массового скопления людей. Меры предприняты для профилактики распространения коронавируса.

