Дороги Москвы помыли шампунем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специальным шампунем помыли дороги и тротуары в Москве. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что мойка дорог является традиционным мероприятием весной и осенью.

"Он (специальный шампунь) помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В этом сезоне в Москве это уже четвертая мойка дорог шампунем и, видимо, последняя, так как синоптики прогнозируют похолодание", – высказался Бирюков, добавив, что моющее средство безопасно и полностью разлагается в почве.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, специальным средством обработали все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. Второй раз промывку провели обычной водой. В труднодоступных местах работу выполняли сотрудники специальных бригад вручную.

Отмечается, что специалисты также дезинфицирующими средствами обработали автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, станции метро, остановки общественного транспорта и другие места массового скопления людей. Меры предприняты для профилактики распространения коронавируса.

