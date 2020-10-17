В столице начали проводить дезинфекцию открытых пространств

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы приступили к дезинфекции открытых пространств, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, целью мероприятий является профилактика распространения COVID-19.

Бирюков подчеркнул, что в работах задействовано более 50 тысяч человек, которые прошли соответствующий инструктаж. В местах, недоступных для техники, дезинфекцию будут выполнять вручную, отметил он.

Вице-мэр рассказал, что всего в мероприятиях задействуют более 12 тысяч различных распылителей.

"Городские службы проводят дезинфекцию в местах массового скопления людей – возле автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, станций метро, остановок общественного транспорта. Обрабатываются подземные и надземные пешеходные переходы, уличные скамейки, детские и спортивные площадки", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

Отмечается, что дезинфицируются общественные туалеты, ТЦ, реализующие продовольственные товары, торговые палатки и киоски, станции водоподготовки и очистные сооружения и другие объекты.

Также специальными дезинфицирующими средствами обработают скамейки, поручни, урны в местах массового скопления людей, надземные и подземные переходы, малые архитектурные формы и другие элементы инфраструктуры.

Ранее сотрудники МЧС организовали повторную дезинфекцию Курского, Киевского и Ярославского вокзалов. Они обработали основные здания транспортных узлов, перроны, входные группы, лифты и эскалаторы.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для данной категории граждан.