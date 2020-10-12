МЧС повторно продезинфицирует три вокзала в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Сотрудники МЧС организуют повторную дезинфекцию трех вокзалов Москвы специальными растворами. Об этом сообщает РИА Новости.
"МЧС России проведет специальную санитарную обработку зданий и прилегающих территорий вокзалов: 13 октября – Курский вокзал", – сообщили в ведомстве.
На 14 октября запланированы работы на Киевском вокзале, а 15 октября специалисты посетят Ярославский вокзал. Обработке подвергнут основные здания транспортных узлов, перроны, входные группы, лифты и эскалаторы.
Ранее эксперты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" обрабатывали Ленинградский вокзал. Дезинфекция затронула около 17 тысяч квадратных метров площади.
Ранее главный врач Мосметро Вера Жельвис рассказала, что из-за распространения коронавируса актуальным является соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Специалист также отметила, что для защиты важно также использовать перчатки.
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