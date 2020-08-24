Транспорт Москвы защищен от COVID-19 лучше, чем в городах Европы и США – власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Транспорт в Москве защищен от коронавируса лучше, чем во многих мегаполисах США и Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного департамента транспорта Максима Ликсутова.
"Городской транспорт в Москве безопасен настолько, насколько это возможно, и точно защищен лучше, чем во многих европейских и американских мегаполисах", – отметил Ликсутов.
Он добавил, что в столичном транспорте в связи с пандемией коронавируса была увеличена интенсивность дезинфекции. Кроме того, регламент уборки также был изменен с целью профилактики COVID-19.
Ликсутов напомнил, что на остановках наземного транспорта и станциях метро также появились бесплатные санитайзеры для обработки рук.
Ранее глава столичного департамента транспорта рассказал, что в ближайшее время организация платного въезда в Москву не планируется. Ликсутов отметил, что с 2010 года личных автомобилей в городе стало на 2 миллиона больше.
До этого Ликсутов предложил ввести билетную систему Москвы на транспорте всех регионов России. Он отметил, что использование разных билетных систем затрудняет развитие удобного для пассажиров единого сервиса оплаты проезда и сопутствующих услуг.
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