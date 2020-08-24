Власти не планируют вводить платный въезд в Москву – Ликсутов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Планов по вводу платного въезда в Москву на данный момент нет, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

При этом он отметил, что с 2010 года личных автомобилей в Московском регионе стало больше на 2 миллиона.

Но количество выезжающих ежедневно на дороги города машин удается приводить в баланс. В том числе благодаря популярности и повышению комфорта общественного транспорта, подчеркнул Ликсутов.

Свою роль играют внедрение платных парковок, пересмотр организации дорожного движения, внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) и развитие альтернативных видов транспорта.

Ранее Ликсутов рассказал, что Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам России. Он отметил, что сейчас в РФ используется множество различных билетных систем, иногда на территории одного региона даже несколько разных.

Это затрудняет создание и целенаправленное развитие удобного для пассажиров единого сервиса оплаты проезда и сопутствующих услуг.