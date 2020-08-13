В приложении "Парковки Москвы" теперь можно обжаловать штрафы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обжалование штрафов и поиск парковочных мест для инвалидов стали доступны в мобильном приложении "Парковки Москвы", сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кнопка "обжаловать штраф" появилась в разделе "Штрафы и эвакуации". Она активна, когда у пользователя найдены штрафы – независимо от того, оплачены они или нет. После нажатия водитель попадет на сайт "Автокод" в раздел "Обращения в МАДИ и АМПП", где нужно заполнить все необходимые поля для создания заявки.

"На каждой улице с платной парковкой не менее 10% парковочных мест выделено для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы они перед поездкой могли посмотреть, где именно есть инвалидные места, мы добавили на карту приложения новый фильтр", – цитирует его ТАСС.

По словам вице-мэра, после применения фильтра все парковки с местами для инвалидов будут окрашены в синий цвет, остальные – в серый.

Ликсутов уточнил, что число пользователей сервиса достигает 2,7 миллиона человек, с его помощью совершается 89% оплат парковок. Недавно для них запустили еще одну функцию. Благодаря "Поиску перемещенных во дворы автомобилей" можно узнать, куда переместили машину, если она находилась в зоне проведения аварийных или ремонтных работ, тушения пожара, уборки дороги или проведения массового мероприятия.

Заммэра анонсировал специальный личный кабинет для юрлиц. Там можно будет привязать автомобили компании и управлять оплатой парковки каждого из них. Владелец компании сможет сделать корпоративный парковочный счет.

В июле зону действия парковочных разрешений расширили для резидентов 12 районов столицы. Изменения коснулись районов Арбат, Басманного, Красносельского, Замоскворечье, Таганского, Южнопортового, Тверского, Хамовники, Якиманка, Пресненского, Даниловского и Донского.

Упрощен порядок получения парковки для инвалидов или их водителей. Людям с ограниченными возможностями и тем, кто их перевозит, с 1 июля не нужно оформлять разрешение для того, чтобы воспользоваться специальными местами.