Системы оплаты парковок в Москве и Санкт-Петербурге могут объединить

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Власти Москвы и Санкт-Петербурга думают над тем, чтобы объединить системы оплаты парковок в городах, сообщает ТАСС.
Ранее говорилось о том, что столичную систему оплаты проезда могут внедрить в Петербурге. Теперь же обсуждаются и совместные решения в плане парковок.
Пилотный проект по введению платной парковки в Москве запустили 1 ноября 2012 года. Стоимость платной парковки зависит от конкретной загрузки улицы, на которой она расположена, и варьируется от 40 до 380 рублей в час.
Собранные средства отправляются в бюджет города. На эти деньги обновляют детские и спортивные площадки во дворах, ремонтируют тротуары, обустраивают газоны, парковочные карманы и пешеходные ограждения.
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников предложил внести поправки в федеральное законодательство и установить единые термины для парковки и стоянки автомобилей.
По его словам, некую сложность вызывает то, что вопрос регулирования требований к определению разного вида мест размещения машин не передано на уровень субъекта федерации.
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