В МГД предложили закрепить на федеральном уровне единые термины для парковки

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Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников предложил внести поправки в федеральное законодательство и установить единые термины для парковки и стоянки автомобилей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Так, в действующем законодательстве не проведено различие между "парковкой" и "автостоянкой", встречаются термины "гостевая автостоянка" и "гостевая парковка", нет точного определения значения слов "стоянка", "парковка", "автостоянка". Нужно вносить поправки в ряд федеральных законов во избежание двойного толкования, что и приводит к правовым коллизиям", – сказал Шапошников.

По его словам, некую сложность вызывает то, что вопрос регулирования требований к определению разного вида мест размещения машин не передано на уровень субъекта федерации.

"По сути, город не имеет право передавать автопредприятию в аренду участок на территории улично-дорожной сети", – подчеркнул он.

Ранее в Москве распространили зону платной парковки еще на 80 улиц столицы. Нововведения затронут 16 районов. Заплатить за парковку машины теперь необходимо в районах Беговом, Внуково, Таганском, Басманном, Головинском, Даниловском, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанском, Южнопортовом, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.

Кроме того, платные места для автомобилей появятся во Внукове, в частности, на 2-й Рейсовой улице и участке 3-й Рейсовой улицы, которые проходят рядом с одноименным аэропортом.

Также стало известно, что в столичном регионе в 2019 году зафиксировано наибольшее количество неоплаченных штрафов.