Парковка еще на 80 улицах Москвы стала платной

В Москве расширяется зона платной парковки с 17 февраля. Взнос за стоянку придется платить еще на 80 улицах, в том числе и за пределами МКАД. Однако местным жителям переживать не стоит. На новые места уже можно оформить резидентное разрешение. Рассказываем, какие нововведения ждут автомобилистов в правилах парковки.

Еще 80 улиц Москвы станут платными

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

С 17 февраля 80 улиц, проездов и переулков станут платными для припаркованных автомобилей. Нововведения затронут 16 районов столицы, в том числе Таганский, Даниловский и Басманный. Полный список улиц можно посмотреть здесь.

Также платная парковка перешагнет за МКАД. Платные места появятся во Внуково, в частности, на 2-й Рейсовой улице и участке 3-й Рейсовой улицы, которые проходят рядом с одноименным аэропортом.

Таким образом, количество улиц, где есть платная парковка, в столице увеличится до 1 342. При этом стоимость стоянки во всех новых зонах, кроме двух, составит 40 рублей в час.

В некоторых районах стоимость стоянки вырастет. Увеличится количество улиц с повышенным тарифом за парковку. Больше всего таких зон будет на Новом Арбате, Болотной площади и Армянском переулке. Таким образом, в Москве насчитывается 330 мест с повышенным тарифом, тогда как с пониженным – 221.

Напомним, появление платной парковки в столице помогло решить определенное количество дорожно-транспортных проблем. Например, власти смогли справиться с "хаотичным паркованием" – особенно на центральных улицах Москвы. Кроме того, в городе удалось создать среду, комфортную для передвижения как для автомобилей, так и для пешеходов. Кстати, все полученные с платной парковки средства будут перенаправлены обратно в районы города пропорционально количеству собранных средств. Деньги потратят на благоустройство и усовершенствование указанных территорий, опираясь на запросы горожан.



По запросам горожан

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Не все позитивно воспринимают идею отдавать деньги за стоянку. При этом появление новых платных парковочных мест в том числе основано и на просьбах горожан. "Изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей и согласованы с муниципальными органами власти", – сообщается на официальном сайте АМПП.

Прежде всего отметим, что новые зоны расположены в местах, где находятся точки притяжения автомобилистов из других районов и населенных пунктов области: торговые и культурные центры, станции метро, привокзальные площади и транспортно-пересадочные узлы.

Зачастую там происходит следующая ситуация: владельцы авто из других районов оставляют на бесплатных парковках свои машины и отправляются дальше на метро, автобусах или просто пешком до ближайших торговых и офисных центров. В то же самое время проживающие в этом районе горожане не могут найти места, чтобы оставить машину. Об этом они рассказали телеканалу Москва 24.





Ирина Врачева жительница района Северное Тушино Все дворы и места, где парковка не запрещена, у нас используются как перехватывающие парковки. Люди бросают свои автомобили, пересаживаются на автобусы и едут на работу или по делам.

По словам одной из жительниц Таганского района, там на поиски свободного места уходит около часа. А кто-то из местных надеется, что плата избавит паркинг от бесхозных, брошенных машин.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Как сообщили в пресс-службе АМПП, жители близлежащих домой имеют приоритетное право на парковку. И платная стоянка должна помочь в решении этой проблемы.





пресс-служба АМПП Платные парковки в Москве неоднократно доказали свою эффективность как реальный инструмент управления спросом на дефицитный ресурс, такой как пропускная способность городских улиц. Это помогает не только улучшить ситуацию на дорогах, но и облегчает жизнь местным жителям, ведь часто у жителей, особенно ЦАО, нет других возможностей для парковки, кроме прилегающих улиц.

Конечно, не все горожане позитивно относятся к платной парковке. Кому-то жалко денег, кто-то вообще не понимает, почему обязан платить за стоянку рядом с домом.

Однако у москвичей, которые проживают вблизи конкретной парковки, проблем возникнуть не должно – достаточно просто оформить резидентное разрешение.

Условия резидентного разрешения Парковочное разрешение оформляется на три года. При этом по желанию срок соглашения может быть и меньше. Кроме того, одна семья, проживающая по одному адресу, может получить при необходимости два резидентных разрешения на два автомобиля. Парковочное разрешение оформляется на три года. При этом по желанию срок соглашения может быть и меньше. Кроме того, одна семья, проживающая по одному адресу, может получить при необходимости два резидентных разрешения на два автомобиля. Документ дает право жителям домов в зоне платной парковки оставлять автомобиль абсолютно бесплатно с 20:00 до 8:00. Однако если вносить резидентную плату – три тысячи рублей в год – это дает право парковаться возле дома на специальных местах круглосуточно.

