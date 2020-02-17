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17 февраля, 12:04

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Парковка еще на 80 улицах Москвы стала платной

Парковка стала платной еще на 80 улицах Москвы. Где и сколько стоит
транспорт город авто

В Москве расширяется зона платной парковки с 17 февраля. Взнос за стоянку придется платить еще на 80 улицах, в том числе и за пределами МКАД. Однако местным жителям переживать не стоит. На новые места уже можно оформить резидентное разрешение. Рассказываем, какие нововведения ждут автомобилистов в правилах парковки.

Еще 80 улиц Москвы станут платными

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

С 17 февраля 80 улиц, проездов и переулков станут платными для припаркованных автомобилей. Нововведения затронут 16 районов столицы, в том числе Таганский, Даниловский и Басманный. Полный список улиц можно посмотреть здесь.

Также платная парковка перешагнет за МКАД. Платные места появятся во Внуково, в частности, на 2-й Рейсовой улице и участке 3-й Рейсовой улицы, которые проходят рядом с одноименным аэропортом.

Таким образом, количество улиц, где есть платная парковка, в столице увеличится до 1 342. При этом стоимость стоянки во всех новых зонах, кроме двух, составит 40 рублей в час.

В некоторых районах стоимость стоянки вырастет. Увеличится количество улиц с повышенным тарифом за парковку. Больше всего таких зон будет на Новом Арбате, Болотной площади и Армянском переулке. Таким образом, в Москве насчитывается 330 мест с повышенным тарифом, тогда как с пониженным – 221.

Напомним, появление платной парковки в столице помогло решить определенное количество дорожно-транспортных проблем. Например, власти смогли справиться с "хаотичным паркованием" – особенно на центральных улицах Москвы. Кроме того, в городе удалось создать среду, комфортную для передвижения как для автомобилей, так и для пешеходов.

Кстати, все полученные с платной парковки средства будут перенаправлены обратно в районы города пропорционально количеству собранных средств. Деньги потратят на благоустройство и усовершенствование указанных территорий, опираясь на запросы горожан.

По запросам горожан

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Не все позитивно воспринимают идею отдавать деньги за стоянку. При этом появление новых платных парковочных мест в том числе основано и на просьбах горожан. "Изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей и согласованы с муниципальными органами власти", – сообщается на официальном сайте АМПП.

Прежде всего отметим, что новые зоны расположены в местах, где находятся точки притяжения автомобилистов из других районов и населенных пунктов области: торговые и культурные центры, станции метро, привокзальные площади и транспортно-пересадочные узлы.

Зачастую там происходит следующая ситуация: владельцы авто из других районов оставляют на бесплатных парковках свои машины и отправляются дальше на метро, автобусах или просто пешком до ближайших торговых и офисных центров. В то же самое время проживающие в этом районе горожане не могут найти места, чтобы оставить машину. Об этом они рассказали телеканалу Москва 24.

Все дворы и места, где парковка не запрещена, у нас используются как перехватывающие парковки. Люди бросают свои автомобили, пересаживаются на автобусы и едут на работу или по делам.
Ирина Врачева
жительница района Северное Тушино

По словам одной из жительниц Таганского района, там на поиски свободного места уходит около часа. А кто-то из местных надеется, что плата избавит паркинг от бесхозных, брошенных машин.

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Как сообщили в пресс-службе АМПП, жители близлежащих домой имеют приоритетное право на парковку. И платная стоянка должна помочь в решении этой проблемы.

Платные парковки в Москве неоднократно доказали свою эффективность как реальный инструмент управления спросом на дефицитный ресурс, такой как пропускная способность городских улиц. Это помогает не только улучшить ситуацию на дорогах, но и облегчает жизнь местным жителям, ведь часто у жителей, особенно ЦАО, нет других возможностей для парковки, кроме прилегающих улиц.
пресс-служба АМПП

Конечно, не все горожане позитивно относятся к платной парковке. Кому-то жалко денег, кто-то вообще не понимает, почему обязан платить за стоянку рядом с домом.

Однако у москвичей, которые проживают вблизи конкретной парковки, проблем возникнуть не должно – достаточно просто оформить резидентное разрешение.

Условия резидентного разрешения

Парковочное разрешение оформляется на три года. При этом по желанию срок соглашения может быть и меньше. Кроме того, одна семья, проживающая по одному адресу, может получить при необходимости два резидентных разрешения на два автомобиля.

Документ дает право жителям домов в зоне платной парковки оставлять автомобиль абсолютно бесплатно с 20:00 до 8:00. Однако если вносить резидентную плату – три тысячи рублей в год – это дает право парковаться возле дома на специальных местах круглосуточно.

Парковка еще на 80 улицах Москвы стала платной

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Павелко Анастасия

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