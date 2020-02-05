Где будет проходить новая Рублево-Архангельская ветка метро и кто против строительства

В 2021 году в Москве начинается строительство Рублево-Архангельской линии метрополитена, которая должна соединить "Москва-Сити", Митино, Строгино и Рублево-Архангельское, а также улучшить транспортную ситуацию на ближайших шоссе. Однако на этот раз строительство подземки не все встретили с энтузиазмом. Разбираемся, как будет выглядеть новая линия метрополитена и из-за чего жители Подмосковья разделились на два лагеря.

Метро на Рублевку планировали давно

Строительство Рублево-Архангельской ветки не новость. Проект новой линии метрополитена обсуждали давно. По словам бывшего главы Института генплана Москвы Сергея Ткаченко, обсуждали "метро для миллионеров" еще в прошлом десятилетии. "Практически все развитие метрополитена было зафиксировано в старом генплане 2010 года, в том числе и Рублево-Архангельская ветка", – рассказал он Москве 24.

На текущий момент строительство линии находится на этапе проектирования. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, проведены финальные работы по утверждению трассировки этой части метрополитена.





Андрей Бочкарев заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Мы уже приступили к формированию технологических и технических заданий на проектирование. Де-факто проектирование уже началось. Причем проектирование не только градостроительное с прокладкой трассировки, но и с детальной разработкой проектной документации, уже необходимой для того, чтобы начать работы.

Однако непосредственно к строительству линии приступят, скорее всего, только в 2021 году. "Мы думаем, что необходимые подготовительные работы для того, чтобы формировать строительные площадки, а именно вынос коммуникаций, начнем уже в этом году, а ударное развертывание сил по строительству самой линии, скорее всего, начнется на рубеже конца 2020 – начала 2021 годов", – пояснил Бочкарев.

Рублево-Архангельская линия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Длина проектируемой ветки составит около 18,7 километра. Всего 9 станций. У каждой уже есть названия, но пока рабочие, так как линия находится только на этапе проектирования. Ей также предстоит пройти и общественные слушания.

Рублево-Архангельская линия "Шелепиха"

"Пресня"

"Улица Народного Ополчения"

"Бульвар Генерала Карбышева"

"Живописная"

"Строгино"

"Троице-Лыково"

"Рублево-Архангельское"

"Ильинская"

Строительство будет проходить в два этапа. Станции первого этапа планируется ввести в эксплуатацию до 2025 года. При этом линию целиком надеются достроить к 2028 году.

Первый этап

Работы начнутся со станции БКЛ "Шелепиха". А сама линия протянется на запад – в Рублево-Архангельское. В рамках первого этапа планируется построить пять станций – от "Пресни" до "Строгино". При этом последняя должна стать крупным пересадочным пунктом для пассажиров и соединить ветку с Арбатско-Покровской линией – через пересадку на одноименную станцию.

При этом нельзя сказать, что работы будут вестись с нуля. Например, на станции БКЛ "Улица Народного Ополчения", которая откроется для пассажиров уже в конце 2020 года, ведутся подготовительные работы: там строится поперечная станция, которая будет принадлежать как раз Рублево-Архангельскому направлению.

Таким образом новая ветка будет связана с Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линиями. Однако отмечается, что кое-что в проекте этой части метрополитена может измениться. В частности, возможно появление других пересадочных пунктов.

Второй этап

В рамках следующего этапа работ строительство ветки продолжится за МКАД – в сторону Рублево-Архангельского. Предполагается всего три станции: "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское", "Ильинская".

В настоящий момент есть несколько предположений о том, где расположится конечная. По одной из версий, крайнюю станцию откроют за музеем-усадьбой "Архангельское". Второй вариант заключается в том, что ветку продлят и Рублево-Архангельская линия закончится в поселке Ильинское.

Что касается временных рамок, строительство второго этапа начнется после 2023 года. Кроме того, этот участок метрополитена может доставить много сложностей в работе, ведь частично ветку придется прокладывать под Москвой-рекой.

Инфраструктурные сложности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство метрополитена в столице никогда не ограничивается прокладкой тоннелей и возведением конкретных станций. По окончании основных работ власти Москвы занимаются благоустройством прилегающих территорий и налаживанием инфраструктуры.

Вот и сейчас, по некоторой информации, на конечной станции Рублево-Архангельской ветки появится умный город, новые торговые центры. Тогда, по мнению автоэксперта Дмитрия Золотова, парадоксально, но появление метро осложнит ситуацию на дорогах. По его словам, развитие инфраструктуры, сопряженное с заселением районов вдоль линии метро, может привести к затруднениям на близлежащих шоссе.

В то же время специалист уверен: если на местности все останется как есть, то метро только облегчит жизнь местным жителям. "Если инфраструктура останется без изменений вокруг, то это очень хорошо разгрузит дороги и сделает большой плюс тем людям, которые уже поселились здесь", – пояснил Золотов.

Однако экс-глава Института генплана Москвы Ткаченко заявил, что необходимость строительства метро в этом районе назрела уже давно. Появление подземки в любом случае облегчит жизнь и пешеходам, и автолюбителям.



жилой комплекс на западе за МКАД. – Прим. ред. ) – самый большой район.

Сергей Ткаченко бывший глава Института генплана Москвы Там достаточно много жилья построено было и ранее, сейчас возводятся дома в огромных объемах. В основном Рублево-Архангельское () – самый большой район.

Собеседник сайта также рассказал про еще одну – главную – нужду местных жителей. "Людям там необходимо метро как минимум для того, чтобы было на чем ездить в центр Москвы", – добавил Ткаченко.

Местные разбились на два лагеря

Фото: Москва 24

Зачем миллионерам метро? Первый вопрос, который возникает в контексте обсуждения Рублево-Архангельской ветки. Однако нужно понимать, что новая линия необходима не только за МКАД, она принесет пользу и в пределах Москвы. Линия будет связана с двумя станциями БКЛ, а также с Арбатско-Покровской веткой.

Кроме того, ошибочно полагать, что на Рублевке живут только зажиточные слои населения. Как минимум метро облегчит доступ к особнякам обслуживающему персоналу. И в целом это большой район, где бок о бок с элитой проживают и простые граждане. Которые, что интересно, не были единодушно за появление метро рядом с их домами.

Основным аргументом против было нарушение тишины и уединения местных районов. "Конечно, будет и шумно, и район разрастется. Мы привыкли, что у нас здесь было тихое, заповедное такое место, но Москва наступает", – призналась телеканалу Москва 24 местная жительница. С ней солидарна и столичная актриса Алиса Прада.





Алиса Прада актриса Здесь метро абсолютно не нужно. Жители давно адаптированы, у них свои машины. Я специально выбрала этот район. Мне нравится здесь жить. Здесь спокойно, безопасно, прекрасно, тишина. И вот эту тишину сейчас хотят нарушить.

А кто-то переживает, что строительные работы испортят окружающую среду. "Тогда здесь у нас, получается, будут вырубаться деревья, будет исчезать эта наша зона красивая: липовая аллея, памятники архитектуры", – пожаловалась местная жительница.

Однако другие граждане, наоборот, ждут метро с нетерпением. Они жалуются на отсутствие достаточного количества транспорта и на время, которое требуется, чтобы добраться до столицы. По их версии, метро должно решить транспортную проблему. "Сейчас, чтобы добраться до Москвы, нужно в среднем полтора часа, а иногда и два – два с половиной", – пожаловалась телеканалу Москва 24 жительница района.

Воодушевлен появлением подземки и столичный художник Александр Чеглаков, который также проживает на Рублевке.





Александр Чеглаков художник Время идет, людей больше становится. И так складывается, что на машине не всегда удобно доехать – на встречу, предположим. Это я могу сказать как про себя, так и про моих друзей и знакомых.

Таким образом жители района разбились на два лагеря. Но их вопросы обязательно разрешатся. Напомним: в рамках работ по Рублево-Архангельской ветке еще только предстоят проектирование и общественные слушания. Это означает, что местоположение, название и количество станций могут поменяться.