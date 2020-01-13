Как будут выглядеть станции метро, которые откроют в 2020 году

В ближайшие пять лет планируют построить около 50 новых станций в различных частях Москвы. 9 из них будут доступны для пассажиров уже в 2020-м. Рассказываем, какие станции метро откроют в наступившем году и как они будут выглядеть.



Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В ушедшем году в столице появились восемь новых станций метрополитена. 3 июня был открыт первый участок Некрасовской линии от станции "Некрасовка" до станции "Косино" длиной почти восемь километров. А 20 июня запустили движение на участке Сокольнической линии длиной десять километров – открыли станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка".



Некрасовская линия

Запуск второго (последнего) участка новой розовой ветки долго ждать не придется. Как ранее рассказал Сергей Собянин, следующие четыре станции Некрасовской линии откроются для пассажиров уже в марте.





Сергей Собянин мэр Москвы 2 января закончены основные работы на новой ветке метро. Это 12 километров от "Косино" до "Лефортово". Это очень важное направление, которое позволит улучшить транспортную обеспеченность миллиона жителей Москвы и Подмосковья.

В целом протяженность линии целиком составит 19,6 километра. Всего для пассажиров на розовой ветке будут работать 9 станций. Маршрут пройдет от "Авиамоторной" на шоссе Энтузиастов за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.

Протяженность второго участка линии – 7,9 километра. Его строили по новым технологиям: здесь в одном большом тоннеле будут проходить сразу два пути. То есть поезда поедут посередине, а платформы будут располагаться по краям, как, например, на станции метро "Технопарк".

Для самих станций второго отрезка розовой ветки будут характерны единообразие технических решений и похожие конструкции. Объекты будут выполнены в едином стиле.

"Нижегородская"

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Эта станция станет, пожалуй, самой необычной из всех на новой розовой ветке. Здесь пассажиры смогут сесть сразу на 4 поезда, курсирующих по маршрутам Некрасовской линии метрополитена и БКЛ, как на станции "Китай-город".

Территориально станция расположена между улицей Верхней Хохловкой и шоссе Фрезер возле пересечения с Рязанским проспектом. Кроме того, в отличие от других станций на этом участке, у "Нижегородской" будут два вестибюля. А общий пассажиропоток – 400 тысяч человек в сутки.

Дизайн станции напоминает конструктор лего. Такая концепция будет выражена простыми формами и большими цветными элементами. В отделке помещения применят современные материалы, в том числе крупноформатный керамогранит серого цвета, имитирующий бетон, металлокерамические и керамогранитные панели желтого, оранжевого, зеленого и голубого цветов. Отмечается, что разные цвета будут не просто дизайнерским решением. С помощью цвета станцию поделят на части, и это послужит пассажирам удобной навигационной системой.

Кроме того, стены и карнизы станции украсит современная графика, а потолок отделают алюминиевыми панелями с ультрастойким покрытием. Для отделки стен переходов, вестибюля и платформ используют керамогранит и натуральный камень, пол же уложат шлифованным и полированным гранитом в серых и коричневых тонах.

На потолках в кассовых залах установят большие желтые и оранжевые квадратные плафоны, а на перронах для удобства пассажиров появятся ярко-оранжевые скамьи в форме кубов.

Что касается вестибюлей, их фасады сделают стеклянными в обрамлении металлокерамических или цветных керамогранитных панелей.

"Стахановская"

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Объект расположен на пересечении Рязанского проспекта и 2-го Грайвороновского проезда, а его пассажиропоток после открытия составит 100 тысяч человек в сутки. Эта станция Некрасовской линии благодаря своему расположению примет пассажиров сразу двух районов – Рязанского и Выхино-Жулебино. Как и другие станции этого отрезка ветки, платформа будет поделена на две части путями, которые пройдут посередине вестибюля.

Интерьер станции напоминает производственный цех: разделительные колонны между путями будут похожи на станки советских рабочих, а белые плафоны-трубки на потолках – на перекрытия заводских помещений. Для оформления будут использовать гранит и металл.

Фасад здания вестибюля выполнят из стекла с отделкой в серых и красных цветах. Он будет прямоугольным и с плоской крышей. Кстати, у станции спроектирован только один выход – к остановкам общественного транспорта на 2-м Грайвороновском проезде.

"Окская"

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"Окская" откроется для пассажиров на пересечении Окской улицы и улицы Паперника с Рязанским проспектом. Это станция неглубокого заложения, длина ее платформ составит 164 метра. Они, согласно технической концепции, расположатся с двух сторон от двухпутного тоннеля. Пассажиропоток – 140 тысяч человек в сутки.

В интерьере станции ярко отражается речная тематика. Соответственно, основной цвет оформления – синий, в разных оттенках которого будут выполнены кассовый зал, вестибюли и платформа.

Главным элементом дизайна станет потолок: его украсят ярко-синие алюминиевые панели и светодиодные круглые лампы. Диаметр одной составит около пяти метров.

С точки зрения материалов стены на платформе выполнят из керамогранита, пол – из светло-серого гранита, а потолок облицуют алюминием. Также на потолке установят основные декоративные элементы станции – ярко-синие алюминиевые панели и светодиодные круглые лампы, диаметр каждой из которых составит около пяти метров.

"Юго-Восточная"

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Эта станция розовой ветки расположилась на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц. Ее общая площадь составит около 16 тысяч квадратных метров. Предположительно, пассажиропоток объекта составит около 80 тысяч человек в сутки.

Концептуально готовая станция Некрасовской линии будет оформлена в стиле среднеазиатских дворцов. Основные цвета – бежевый, желтый, черный и серый.

На потолке станции можно будет увидеть декоративную штукатурку черного цвета, а пол будет выложен гранитом коричневых тонов. Стены "Юго-Восточной" станции отделают травертином, полированным или шлифованным известняком.

Что касается декоративных элементов, на потолке пассажиры увидят купола минаретов (это башни в архитектуре ислама), а разделительная стена между платформами будет выполнена в форме перевернутых арок с зубцами.

Отмечается также, что наземный вестибюль по стилю будет соответствовать основному пространству станции.

Несмотря на то что основное движение по участку планируется открыть в марте, в январе – феврале в столице откроют новые пешеходные переходы на "Окской" и "Юго-Восточной", а также завершится благоустройство территорий возле новых станций метро.



Большая кольцевая линия

На текущий момент строительство БКЛ завершено на 70 процентов. Полностью завершить строительство линии планируется в 2022 году. Однако уже в текущем году для пассажиров откроются три станции юго-восточного участка БКЛ – "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", а также две станции западного участка – "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская".

"Авиамоторная"

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На новую станцию БКЛ можно будет пересесть с одноименной станции Калининской линии метро и железнодорожной платформы Новая Казанского направления МЖД. Общий пассажиропоток составит 399 тысяч человек в сутки, а в утренние часы пик – 39,9 тысячи человек в час.

Запуск "Авиамоторной" станции БКЛ позволит снизить интенсивность дорожного движения на юго-востоке столицы, а также сыграет на пользу транспортной доступности районов Лефортово, Некрасовка и Косино-Ухтомский. Кроме того, она поможет разгрузить центральные пересадочные узлы московского метро и действующие Калининскую и Арбатско-Покровскую линии метрополитена.

В дизайне станции архитекторы решили оттолкнуться от ее названия: многие элементы будут повторять форму деталей самолета, например колонны и светильники на платформе. Также потолки из реечных панелей в вестибюле создадут ощущение воздушных потоков. На потолке самой станции изобразят облачный шлейф, оставленный пролетевшим недавно самолетом, – его будут имитировать большое количество светодиодных и неоновых светильников из алюминия.

В качестве материалов для облицовки будут использовать современные материалы: путевые стены выполнят из нержавеющей стали, пол – из натурального камня, а потолок – из алюминия. Цвета в оформлении используют достаточно сдержанные: черные, серые и белые тона.

"Лефортово"

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Эта станция расположится на территории сквера у кинотеатра "Спутник" вблизи Солдатской и Наличной улиц, а ее пассажиропоток составит 135 тысяч человек в сутки и 13,5 тысячи человек в час в утреннее время.

Для многих пассажиров "Лефортово" станет своеобразным "спасательным кругом" при передвижении по Москве: эта станция обеспечит пересадку пассажиров на метро, минуя перегруженные центральные узлы. Также она разгрузит действующие перегруженные Калининскую и Арбатско-Покровскую линии.

Основная отличительная особенность интерьера станции – черно-белое декоративное панно площадью несколько десятков квадратных метров, а на нем – здание Лефортовского дворца, отражающееся в воде Яузы. Также выделяться будет кассовый зал, украшенный художественной композицией, посвященной Францу Лефорту.

В целом в отделке самой станции в качестве материалов будут использоваться преимущественно белый мрамор, светло-серый гранит, фибробетон и алюминиевые панели.

"Электрозаводская"

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Эта станция БКЛ расположилась вдоль Семеновской набережной, где та примыкает к Казанскому направлению МЖД. Здесь пассажиры смогут сделать пересадку на "Электрозаводскую" станцию Арбатско-Покровской линии или, соответственно, перейти на платформу примыкающих железнодорожных путей. Пассажиропоток нового объекта метро – 337 тысяч человек в сутки и 33,7 тысячи человек в самое загруженное время.

Вход в наземный вестибюль станции сделают полностью прозрачным, а фасад покроют перфорированными панелями, которые помогут создать иллюзию трехмерного пространства.

Сама станция будет выполнена в разных нейтральных оттенках серого цвета. Одну из стен перрона украсят картиной сражения, выполненной из плитки. На потолке станции расположатся декоративные ниши в форме колец. Туда поместят светодиоды, которые будут использоваться для освещения.

"Улица Народного Ополчения"

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Станцию метро, расположенную на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения, планируют открыть только в конце 2020 года. Ее строят на глубине 28 метров. Кроме того, "Улица Народного Ополчения" проектируется с пересадкой на будущую Рублево-Архангельскую линию и выходами к жилой и общественной застройке.

В качестве материала для оформления станции в основном будут использовать гранит, алюминий и мрамор. Например, сибирский гранит темно-серого цвета украсит пол, трехслойные алюминиевые панели – стены, а колонны выполнят из нержавеющей стали.

Кроме того, на станции появятся тематические зоны, которые украсят композиции на тему народного ополчения 1941 года, а также монохромные фотографии с портретами защитников города. Изображения будут имитировать флорентийскую мозаику в градациях серого цвета, однако будут нанесены с помощью ультрафиолетовой печати.

"Карамышевская"

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Эта станция мелкого заложения, она строится на глубине 25 метров. Около нее в перспективе появится большой городской квартал, жителями которого станут москвичи, переселяемые по программе реновации. Сама станция расположится в северной части Мнёвниковской поймы. Она будет представлять собой семиэтажное подземное сооружение колонного типа.

Дизайн "Карамышевской" станции был выбран в ходе открытого конкурса. Выбор остановился на авангардном дизайн-проекте. Его авторы вдохновлялись картиной Казимира Малевича "Красный квадрат". Соответственно, основной цвет оформления станции – красный, который дополняют нейтральные черный и серый.

Одно из самых необычных решений дизайна – это 3D-потолок на платформе. Эффект трехмерного пространства достигнут с помощью черно-белых труб общей длиной порядка 150 метров. Они будут символизировать скорость движения поездов – таков замысел архитекторов.



Планы на будущее В текущем году также

В текущем году также начнется строительство метро до аэропорта Внуково. Работы попадают под проект продления Калининско-Солнцевской линии – от станции "Рассказовка" до непосредственно станции "Внуково", между которыми также предполагается появление "Пыхтино". Окончание строительства планируется на 2023 год.