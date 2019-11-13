Как неухоженные набережные превратят в новые центры притяжения Москвы

В столице уже ведется работа в рамках нового проекта благоустройства: в течение ближайших нескольких лет власти планируют превратить все промзоны и недоступные горожанам заброшенные территории вдоль главной артерии города в настоящие центры притяжения для москвичей. Часть столичных набережных уже сейчас соответствует таким высоким стандартам: например, пространства парка 850-летия Москвы, Братеевской поймы, парка "Зарядье" и "Лужников". Однако большая часть территорий еще ждет своего часа. Рассказываем, как пройдут работы по благоустройству набережных Москвы-реки на примере наиболее ярких проектов.

"Умный" ландшафт на набережной Марка Шагала

Сейчас Москомархитектура совместно с департаментом транспорта уже работают над проектами благоустройства набережных. В планах – регенерация прибрежных промзон, создание благоустроенных мест отдыха с современной и комфортной инфраструктурой, а также восстановление причалов для новых маршрутов водного транспорта. Найдется место и павильонам с кафе, велодорожкам и дорожкам для бега с мягким покрытием. При этом проект разделен по типу выполнения работ между комплексами градостроительства и городского хозяйства. "В зону ответственности департамента строительства входят участки, предполагающие более капитальные сооружения, связанные с речным и автомобильным транспортом", – сообщили Москве 24 в пресс-службе учреждения.

Проект благоустройства только набирает обороты. Руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев сообщил, что полностью программа развития набережных Москвы-реки будет утверждена до конца 2019 года. Однако по некоторым участкам работа уже ведется.





Андрей Бочкарев руководитель департамента строительства Москвы Москва-река проходит по территории Москвы на расстоянии более 80 километров. Поэтому работает над ней не только наш департамент, но и комплекс городского хозяйства, который также занимается благоустройством набережных и их озеленением. В итоге более 60 километров Лужнецкой, Москворецкой набережных и ряда других уже приведены в порядок.

Регенерация промзоны ЗИЛ – один из грандиознейших проектов столицы. И, конечно, создание там уютной прибрежной полосы – его важная часть. Первый этап работы над набережной, получившей имя российского культового художника Марка Шагала, уже близится к завершению – его откроют до конца этого года.

Отличительная черта проекта – многофункцио­нальный "умный" ландшафт, который должен оградить отдыхающих от ветра и городского шума. К моменту запуска первого этапа 820 метров набережной будет разбито на четыре зеленые зоны: цветущие сады, редколесье с травами и кустарником, разнотравье, включающее в себя только лужайки и цветы, а также так называемые пушистые холмы, имитирующие настоящий лес.

Здесь появятся более тысячи кустарников и несколько десятков тысяч многолетних цветов, которые прекрасно чувствуют себя в российском климате, например тюльпаны, нарциссы. Также рабочие высадят 274 дерева – некоторые будут достигать в высоту семи метров.

Таким образом, из некогда "шрама" на лице столицы набережная ЗИЛа превратится в огромный зеленый парк у воды – новое пространство получит название "На набережной". В основу его концепции лягут четыре взаимно интегрированных пространства: "Магниты", "Спорт", "Отдых" и "Променад". По сути, это тематические маршруты для прогулок, которые горожане смогут выбирать в зависимости от собственных интересов.



"Магниты" – это пространство, которое включает в себя три основные точки притяжения парка: три площади, восемь площадок для проведения различных мероприятий, а также кафе, киоски, несколько десятков мобильных точек с уличной едой;

"Спорт" объединит в себе дорожки для бега и велодорожки, городские пункты велопроката, девять спортивных площадок и шесть площадок для игр, а также два пункта проката соответствующего инвентаря;

Маршрут "Отдых" – это аллея для пеших прогулок длиной более двух километров, вдоль которой расположится с десяток "секретных" садов с различными фонтанами, скульптурами и ландшафтными композициями;

"Променад" – своеобразный аналог зоны "Отдых" лишь с тем различием, что прогулочная аллея на этом маршруте расположена вдоль реки. Кроме того в рамках работ планируется построить тут два причала и организовать три спуска к воде.

По итогу работ набережная Марка Шагала станет в три раза длиннее – ее протяженность составит 3,8 километра. Пространство протянется от ТТК до старого русла Москвы-реки. Строительство на первом участке – от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина – будет завершено еще до конца 2019 года. Второй этап работ – от улицы Льва Юдина до путей Московского центрального кольца – планируют сдать в третьем квартале 2020 года.

Набережная с особыми рельефными перепадами

Еще одним ярким и живописным местом в Москве скоро станет набережная Москвы-реки от Филевского парка до театра "Мастерская П. Н. Фоменко". Проект новой прибрежной зоны уже утвержден, однако подрядчика еще только предстоит определить. Конкурс на воплощение в жизнь идей создателей объявят только в начале 2020 года.

Однако работы над обновленным пространством набережной предстоят не самые простые – есть несколько нюансов. Среди особенностей территорий серьезная ширина – 50 метров, значительные перепады высот – до пяти метров. Также можно выделить и действующий причал для речных кораблей, который появится здесь после окончания работ. Только самой важной деталью, пожалуй, является тесное соседство с многоэтажным жилым комплексом. Из-за такого расположения объектов создатели проекта разбили набережную на две контрастные зоны.

Регулярная зона

К проектируемой территории примыкает 30-этажный жилой комплекс. Интересно, что с нижнего уровня набережной он практически не виден из-за естественного уклона берега. Это, кстати, и позволило продумать две кардинально отличающиеся друг от друга площадки на одной территории.

Расположенная вдоль фасадов домов регулярная зона будет выполнена в подчинении строгой архитектуре комплекса – она является ее логическим продолжением. По ней параллельно друг другу идут пешеходная, беговая и велосипедная дорожки, разделенные воссозданной лесополосой, прямоугольными клумбами из кустарников и цветниками правильной формы.

Пейзажная зона

Вторую зону можно также назвать природной. В основу ее разработки легло условие, что с большей части набережной высоток видно не будет. Вторая – пейзажная – зона включает в себя часть верхнего уровня, склон и нижнюю набережную. Здесь приоритет архитектуры сменяется влиянием природного ландшафта с его плавными живописными линиями.

При этом Денис Кусенков, старший партнер ландшафтной компании Arteza, которая выступила автором проекта набережной, отметил, что концепты не будут противоречить друг другу.





Денис Кусенков старший партнер ландшафтной компании Arteza Помимо работы над индивидуальными особенностями каждого из участков набережной, перед нами стояла задача создать единый линейный объект с комфортной инфраструктурой. Мы выявили и усилили лучшие стороны каждой набережной. На природных участках максимально бережно подошли к вопросу работы с растениями и использовали естественные решения в планировке дорожно-тропиночной сети. Создали удобные общественные пространства на территориях с высокой плотностью застройки.

Однако, когда жители столицы смогут посетить новое место притяжения, пока неясно. Старт строительства, а также его сроки станут известны только после определения подрядной организации.

Набережная, СЗХ и памятник архитектуры и строительства

Работы на этом участке вдоль реки начались со строительства одной из частей новой скоростной магистрали – Северо-Западной хорды. Одним из последних ее участков стал мост через Карамышевский канал Москвы-реки, который доставил немало трудностей на этапе проектировки и строительства: в этом месте располагается один из старейших речных объектов – шлюз № 9 Канала имени Москвы.

При строительстве важного дорожного объекта власти не могли не обратить внимания и на прилегающую территорию, вид которой оставляет желать лучшего.





Петр Аксенов первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Территория была неухоженная, правая сторона вся в гаражах была. Однако следует не только пропускную способность дорог увеличивать, но и сделать так, чтобы было комфортно проживать с учетом построенной дорожной сети.

Таким образом, обновленная Карамышевская набережная должна стать еще одним местом притяжения для туристов и москвичей, особенно тех, кто проживает в близлежащих районах. Кстати, добраться туда можно будет не только по вскоре открывающейся хорде – будет доступен и водный маршрут благодаря отремонтированным причалам "Верхние Мнёвники" и "Домостроительный комбинат".

Всего же благоустройство здесь пройдет на огромном даже по столичным меркам участке от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда площадью 56,3 гектара. Это сыграет большую роль в создании уюта для жителей близлежащих кварталов, вошедших в программу реновации.

Главной же темой при обустройстве этого участка станет бережное сохранение естественной среды. Карамышевская набережная уже сейчас является особо охраняемой природной территорией, и не нарушить ее экосистему при проведении реконструкции – задача не менее важная, чем создать тут современную инфраструктуру для отдыха горожан.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

200 километров вдоль Москвы-реки

Несмотря на то что с 2011 года правительство столицы привело в порядок свыше 60 километров прибрежных территорий, большую часть работ еще только предстоит выполнить. Ведь общая протяженность обоих берегов Москвы-реки в пределах МКАД составляет около 200 километров.

Несколько набережных уже включены в проект финансирования на полное проведение работ по реконструкции на 2019-2023 годы. Помимо перечисленных Карамышевской набережной и пространства от Филевского парка до территории театра "Мастерская П. Н. Фоменко", это касается набережной Тараса Шевченко – от ТТК до Украинского бульвара, Мнёвниковской поймы, Нагатинской поймы, набережной от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка. А вот Шелепихинская набережная будет доступна москвичам раньше – еще до окончания 2021 года.

В целом за ближайшие четыре года в столице планируется привести в порядок еще 20 набережных. Ведь, по мнению мэра Москвы, они являются важнейшими столичными объектами как для туристов, так и для самих москвичей. "Для любого города набережные – это то, чем гордятся его жители", – заявил Сергей Собянин.