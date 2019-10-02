Участки хорды, станции метро и переходы: что достроят до конца 2019 года

Год плавно движется к концу, однако строительные работы на территории столицы не закончились. До 1 января планируется завершить основные строительные работы на втором участке Некрасовской линии и станции "Лефортово" Большой кольцевой линии (БКЛ), а также москвичи смогут наконец проехать по новому мосту через Кожуховский затон или свернуть к дому с нового участка Южного дублера Кутузовского шоссе. Подробнее об объектах, которые достроят до конца 2019 года, читайте в нашем материале.

Пять станций Некрасовской линии и метро "Внуково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Начнем с того, что в этом году москвичей уже порадовали почти десятком новых станций метро, которые не просто достроили, но и сдали в эксплуатацию.



В начале июня открыли первый участок Некрасовской линии – от станции "Некрасовка" до "Косина", который пересекается с "Лермонтовским проспектом" Таганско-Краснопресненской линии. Всего достроили четыре станции, а также одно электродепо "Руднево" – для обслуживания первого отрезка Некрасовской линии, протяженность которого составила почти восемь километров. А 20 июня стартовало движение по новому участку Сокольнической линии – от "Саларьева" до "Коммунарки". Отрезок метрополитена получился полуоткрытого типа. "Участок строили практически по поверхности земли. Но наши поезда приспособлены для эксплуатации в тоннелях, а не на поверхности земли, поэтому мы накрыли эту часть линии специальным покрытием, чтобы обеспечить функционирование метро в любую погоду", – пояснил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.



Через несколько месяцев столичные власти планируют открыть еще шесть новых станций. В их числе второй участок Некрасовской линии – от "Косина" до "Авиамоторной" на северо-востоке Москвы. В его составе запустят и небольшой отрезок БКЛ – от "Авиамоторной" до "Лефортова".



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Напомним, шесть первых станций БКЛ были открыты для пассажиров в прошлом году. Остальные пока еще строятся. Завершить строительство кольцевой линии полностью планируется в 2022 году.





Андрей Бочкарев руководитель департамента строительства Москвы Мы ведем активные работы на всех участках, это 25 станций – и все они на разных этапах готовности. Поэтому будем запускать участки поочередно, а не целиком всю БКЛ.

Возвращаясь к этому году – еще до 31 декабря начнутся работы по продлению метро до Внуково. "В этом году начинаем подготовительные работы на участке (Солнцевской линии. – Прим. ред.) от станции метро "Рассказовка" до станции "Внуково". Между ними будет еще одна остановка – "Пыхтино". В течение двух-трех лет, я думаю, мы завершим эти работы", – отметил Бочкарев.

Говоря о строительстве подземки, напомним, что ранее Сергей Собянин объявил о появлении станции метро в городе Троицке – в эту точку продлят строящуюся Коммунарскую линию. Новый участок будет включать шесть станций: от "Столбово", где будет организована пересадка на Сокольническую линию, и непосредственно до самого Троицка – там конечная расположится под Октябрьским проспектом. Теперь длина обновленной линии превысит 30 километров.



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В целом в ближайшие пять лет в столице планируют построить около 50 новых станций метрополитена. Помимо вышеперечисленных станций и линий, это участок Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный и участок продления Сокольнической линии в ТиНАО.

Центральные диаметры: пересадки на метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще до конца 2019 года стартует первый этап запуска Московских центральных диаметров. Жителям столицы и Подмосковья будут доступны два маршрута – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", который пройдет от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский", следующий от Нахабина до Подольска.

На этом этапе поезда, в том числе и новая "Иволга", будут двигаться по уже существующим рельсам. С остановками сложнее. Диаметры, в отличие от электричек, будут пересекать Москву насквозь. А значит, есть необходимость в строительстве дополнительных остановочных пунктов и реконструкции некоторых уже существующих точек.



Пересадки с МЦД на станции метрополитена и МЦК К запуску движения на МЦД-1 будет организовано 13 пересадок:

"Окружная" (МЦК и Люблинско-Дмитровская), "Тимирязевская" (Серпуховско-Тимирязевская), "Белорусская" (Кольцевая и Замоскворецкая), "Беговая" (Таганско-Краснопресненская), "Фили" (Филевская), "Кунцевская" (Филевская и Арбатско-Покровская), "Савеловская" (Серпуховско-Тимирязевская и БКЛ), "Международная" (Филевская), МЦК "Деловой центр"). К запуску движения на МЦД-1 будет организовано 13 пересадок: На МЦД-2 предусмотрено 16 пересадок:

"Волоколамская" (Арбатско-Покровская), "Тушинская" (Таганско-Краснопресненская), "Войковская" (Замоскворецкая), МЦК "Балтийская", "Дмитровская" (Серпуховско-Тимирязевская), "Рижская" (Калужско-Рижская), "Комсомольская" (Сокольническая и Кольцевая), "Курская" (Кольцевая и Арбатско-Покровская), "Чкаловская" (Люблинско-Дмитровская), "Площадь Ильича" (Калининско-Солнцевская), "Римская" (Люблинско-Дмитровская), "Текстильщики" (Таганско-Краснопресненская), "Царицыно" (Замоскворецкая), МЦК "Новохохловская".



В департаменте строительства отметили, что в текущем году на линиях МЦД появятся три новые станции: "Волоколамская", "Пойма", "Остафьево". А семь остановочных пунктов из уже существующих будут реконструированы – "Сетунь", "Баковка", "Долгопрудная", "Новодачная", "Подольск", "Нахабино", "Опалиха".



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кроме организации самих маршрутов, власти занимаются и обустройством качественных пересадок с одного вида транспорта на другой, в данном случае – с МЦД на станции метрополитена и МЦК. Например, на "Беговой" Таганско-Краснопресненской линии еще в начале сентября начали возводить новые навесы, состоящие из металлического каркаса, стекла типа триплекс и гранита. Также в переходе установят инфракрасные обогреватели, которые будут поддерживать оптимальную температуру в зимний период.

Впоследствии навес над входом в метро соединят с выходом с железнодорожной станции, получая таким образом полноценный переход по типу "сухие ноги". "Перед нами поставлена задача максимально интегрировать станции метро с железнодорожными платформами. По поручению мэра Москвы мы активно приводим в порядок инфраструктуру вблизи станций МЦД", – пояснил первый замначальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов. Таким образом, подобные переходы планируются еще на шести станциях: "Текстильщики", "Новохохловская", "Славянский бульвар", "Ленинградская", "Курская" и "Тушинская".



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Что касается запуска оставшихся трех диаметров, основной объем строительства и реконструкции железнодорожных путей предусмотрен на 2020–2024 годы. "Сейчас ведется проектирование (МЦД-3, МЦД-4 и МЦД-5. – Прим. ред.). Официально эту работу ведут коллеги из РЖД – они являются заказчиком на производство работ. По поручению мэра Москвы департамент строительства координирует всю деятельность, обеспечивает взаимодействие с городскими структурами, выполняет работы по освобождению территории и так далее", – напомнил глава департамента строительства.





Хорды, эстакады и мосты

Кроме активных пользователей общественного транспорта, радостные новости ждут и автомобилистов.

Еще до начала 2020 года колесо автомобиля сможет проехать по балочному мосту через Карамышевское спрямление Москвы-реки. Участок стал последним этапом строительства Северо-Западной хорды, которое и завершится с открытием движения по мосту.



Также из наиболее долгожданных: откроется мост через Кожуховский затон – на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда.



Кроме того, жителей западного округа столицы порадуют открытием одной из частей Южного дублера Кутузовского проспекта: участка от Аминьевского шоссе до Минской улицы вместе с транспортной развязкой – также на Минской улице.





Второй этап работ над Южным дублером – от транспортной развязки на Минской улице и до ТТК – в самой активной фазе, сдать участок планируется в следующем году. Тогда же официально откроется и вся магистраль протяженностью 11 километров.

Говоря о потенциальных планах, Бочкарев отметил, что в 2019 году департамент начнет строительство завершающих участков Северо-Восточной хорды и первых участков Юго-Восточной хорды.

Что касается первой – работы развернутся на отрезке от Ярославского до Дмитровского шоссе, включая развязку на пересечении магистрали с Ярославским шоссе. В рамках юго-восточной магистрали Депстрой займется участками от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта, от Рязанского проспекта до ТТК и от Каспийской до Шоссейной улицы.

