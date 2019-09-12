Где в столице в скором времени могут построить канатные дороги

В Москве продолжают работать над созданием сети канатных дорог. Департамент транспорта сейчас рассматривает более 30 мест в городе под строительство канаток. Причем они будут работать не столько для туристов, сколько для жителей, чтобы им было удобно перемещаться по городу. Рассказываем, где можно будет прокатиться над землей в столице.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первые воздушные линии

Сегодня в Москве полноценно работает одна канатная дорога, которая соединяет Воробьевы горы со спорткомплексом "Лужники". Ее открыли в ноябре 2018 года, и первый месяц она работала бесплатно. На данный момент поездка в одну сторону стоит от 100 до 400 рублей в зависимости от дня недели и наличия льготной категории. Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, дорога рассчитана на перевозку до 1 600 пассажиров в час. Кабинки оборудованы медиаэкранами, аудиогидом на четырех языках и светодиодной подсветкой. Также есть премиум-кабины, куда попасть можно, заплатив 10 тысяч рублей. Такой услугой могут воспользоваться, например, молодожены.

Войти и выйти можно на трех станциях: "Лужники" (рядом со стадионом), "Новая Лига" (нижняя станция на Воробьевской набережной) и "Воробьевы горы" (у смотровой площадки). Менее чем за год на канатке прокатилось более 800 тысяч человек.

Еще одну дорогу планируют сделать между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал". Она будет протяженностью 2,3 километра, по ней начнут курсировать 50 кабинок.

Предполагается, что оплачивать проезд можно будет картой "Тройка", при этом его стоимость не превысит 55 рублей. Ожидается, что в сутки пассажиропоток на канатке составит до 19 тысяч человек. Закончить строительство воздушной линии собираются в 2023 году. Таким образом, к этому времени в Москве появится первая канатная дорога, которая будет действовать как общественный транспорт.

Тройка над землей

Москомархитектура планирует сделать проекты еще трех канатных дорог в нескольких районах столицы. В частности, предполагается, что они соединят следующие точки города:

парк развлечений "Остров мечты" – Бобровый остров – станция метро "Нагатинский затон";

станция метро "Нагатинская" – набережная Марка Шагала;

автовокзал "Южные ворота" – станция метро "Алма-Атинская" – Капотня.

Первая дорога будет связывать парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме с будущей станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Нагатинский затон". Дорога будет проходить над Москвой-рекой с промежуточной станцией Бобровый остров.

Еще одну канатную дорогу планируют построить на территории бывшего завода ЗИЛ: от набережной Марка Шагала до станции метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии. По мнению председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, строительство канатной дороги здесь необходимо в связи с активной застройкой территории ЗИЛа и экономией времени в пути до ближайшего метро для жителей. Сейчас, чтобы добраться от ЗИЛа до станции "Нагатинская", необходимо пользоваться МЦК.





Третья канатная дорога пройдет от автовокзала "Южные ворота" до Капотни с промежуточной станцией метро "Алма-Атинская". Эта воздушная линия станет дополнительным транспортом, чтобы добраться от метро до крупного автовокзала, а также позволит сократить время в пути жителям Капотни и Братеева.

Сейчас, чтобы добраться от "Алма-Атинской" до автовокзала, нужно потратить минимум полчаса пешей прогулки либо подождать городской автобус. А путь из Братеева до Капотни, используя городской транспорт, составляет около часа.

Амбициозный проект

Кроме этого, московскими властями обсуждаются проекты еще нескольких канатных дорог, которые могут появиться в разных районах столицы. В числе возможных – канатки от "Сокольников" до ВДНХ и Ботанического сада, от Липецкой улицы до ТЦ "Вегас" и от поселка Мосрентген до ТЦ "Мега Теплый стан".

Воздушные линии также могут появиться:

между Космическим научно-производственным центром имени Хруничева в районе Филевского парка и станцией метро "Карамышевская" БКЛ;

между станцией метро "Спартак" и Живописной улицей;

между Павелецкой набережной и метро "Автозаводская";

между Битцевским парком и улицей академика Янгеля;

между Киевским вокзалом, Краснопресненской набережной и "Москва-Сити".



Максим Ликсутов заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Мы поставили себе задачу проанализировать варианты развития канатных дорог. Сейчас в проработке более 30 различных сценариев, где она может быть. Но это не значит, что все они будут реализованы.

Всего же департаментом транспорта рассматриваются более 30 вариантов для размещения канатных дорог.

По словам Ликсутова, в феврале-марте 2020 года работу по выбору мест для канаток планируют завершить и начать проектирование.