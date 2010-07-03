Более 30 мест для размещения канатных дорог рассматривается в столице

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Более 30 вариантов для размещения канатных дорог рассматривается в столице, но не все из них будут реализованы, рассказал журналистам заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, предложения поступали и продолжают поступать.
"Мы поставили себе задачу проанализировать варианты развития канатных дорог. Сейчас в проработке более 30 различных сценариев, где она может быть. Но это не значит, что все они будут реализованы", – сказал Ликсутов.
Заммэра уточнил, что в феврале-марте эту работу по выбору мест для канатных дорог планируют завершить.
Накануне председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что планируется разработать проекты еще трех канатных дорог в нескольких районах столицы. По ее словам, канатка может появиться по трем направлениям: автовокзал "Южные ворота" – станция метро "Алма-Атинская" – Капотня; станция метро "Нагатинская" – набережная Марка Шагала; Парк развлечений "Остров мечты" – Бобровый остров – станция метро "Нагатинский затон".
Ранее сообщалось, что еще 10 канатных дорог рассчитывают построить в столице на основе концессионных соглашений. Протяженность новых канаток составит не менее 40 километров, предполагаемый пассажиропоток – 66 тысяч человек.
Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в столице в ноябре прошлого года. Она связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. Канатная дорога рассчитана на перевозку до 1,6 тысячи пассажиров в час.
Московская канатная дорога выполняет сразу несколько функций. Во-первых – туристическую и прогулочную, во-вторых – транспортную (добраться от Воробьевых гор до стадиона можно будет за пять минут), в-третьих – спортивную.
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