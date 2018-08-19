Соединяя берега. Где появятся канатные дороги?

Первые пассажиры проедут по канатной дороге от Воробьевых гор до стадиона "Лужники" уже 6-7 сентября, а регулярное движение откроется позже. Об этом сообщил журналистам председатель попечительского совета по вопросам реконструкции спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы" Дмитрий Свищев. По его словам, первыми поездку по новой дороге смогут совершить юные спортсмены спортшколы в Лужниках и их родители во время дня открытых дверей.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

На прошлой неделе – 7 августа – заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил о завершении строительства канатной дороги от Воробьевых гор до Лужников.

"Канатная дорога уже прошла тестирование. Сейчас заказчик оформляет документы, необходимые для ее запуска", – сказал он. Хуснуллин отметил также, что регулярное движение по новой трассе через Москва-реку начнется в конце года.

Как "поедет" канатка?



Общая протяженность канатной дороги – 737 метров. На пути будет три остановки: "Улица Косыгина" – верхняя станция, "Воробьевская набережная" – средняя станция и "Лужники" – нижняя станция.

Фасад станции "Лужники" обращен в сторону Москвы-реки, а двухэтажное станционное здание построили напротив одноименного спорткомплекса. На первом этаже расположится открытый холл с кассами, турникетами и лифтом для маломобильных граждан, на втором – площадка для посадки в кабины. На станции также будут работать сувенирная лавка и кофейня.

Всего на воздушном маршруте планируется запустить 35 закрытых кабинок по восемь мест в каждой. Их оборудуют крепежами для перевозки спортинвентаря, в том числе, велосипедов. Также будут курсировать две VIP-кабины с удобными кожаными креслами.

По словам Марата Хуснуллина, специально для московской канатной дороги кабинки изготовила итальянская компания Lamborghini, известная в мире как производитель шикарных спортивных автомобилей. После запуска движения станция "Лужники" сможет принимать 1,6 тысячи пассажиров каждый час.

По замыслу столичных властей, зимой подъемником будут пользоваться горнолыжники, а в летом – велосипедисты и туристы. Канатная дорога совместит три функции: экскурсионную, транспортную и спортивную. Зимой спортсменам не придется тратить время на поездку до "Лужников", чтобы спуститься с горнолыжного склона, ведь для них будет запущен укороченный маршрут, соединяющий верхнюю и среднюю станцию на Воробьевых горах.

Стоимость проезда пока не определена, предполагается, что для спортсменов будут действовать абонементы. Для туристов планируют ввести единый тариф порядка 400-500 рублей за поездку.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Воздушная связь метро



Другая канатная дорога может связать берега Москвы-реки и на севере столицы. Воздушную линию, предположительно, протянут между станциями метро "Сходненская" Таганско-Краснопресненской ветки и "Речной вокзал" Замоскворецкой линии.

Ее планируют построить на деньги инвесторов, которыми выступают немецкая строительная компания BPS International и австрийский производитель подъемников Doppelmayer. По идее проекта, канатная дорога протяженностью 2,3 километра будет не аттракционом, а полноценным общественным транспортом, связывающим два столичных района. Воздушную линию интегрируют в вестибюли станций метро, что сделает пересадку быстрее и удобнее.

Всего за семь минут пассажиры канатки смогут попадать из районов Левобережный и Головинский Северного административного округа в Южное Тушино на северо-западе. Сегодня же из-за необходимости объезжать Химкинское водохранилище на этот путь у москвичей уходит до 45 минут.

Каждая кабина канатной дороги сможет вмещать 30 человек. В сутки такой подъемник сможет перевозить до 19 тысяч пассажиров, в пиковые часы нагрузки – 2,5 тысячи в час. При этом удобная "воздушная перемычка" поможет снизить загрузку Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской веток.

На строительство линии планируется потратить около четырех миллиардов рублей, причем финансового участия города не предполагается. Однако дорога будет принадлежать городу – а инвестор сможет эксплуатировать ее в течение 22 лет. По словам заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина, проект сейчас находится на стадии обсуждения.

"Действительно, такой проект есть, поступило предложение от инвестора. Но технико-экономическое обоснование не оформлено, все на стадии обсуждения. Мы готовы поддержать эту идею, если проект будет экономически эффективным, такая связка для города станет полезной. В этом месте большая ширина реки, то есть нужна большая высота опор. Если технически и финансово инвестор будет готов, то канатная дорога будет", – ранее рассказал журналистам Хуснуллин.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В Китай на канатке



В ноябре этого года планируется начать строительство первой в мире канатной дороги, связывающей два государства: Россию и Китай. Километровая дорога пройдет над рекой Амур и соединит Благовещенск с китайским городом Хэйхэ.

На трассе планируется запустить 12 кабинок вместимостью 40 человек, в течение часа по маршруту смогут переезжать до двух тысяч человек. Время в пути из одного города в другой составит всего три минуты. Инвесторы с китайской стороны потратят на строительство около 120 миллионов долларов.