Канатная дорога введет спецтариф

Спецтариф "зритель" смогут приобрести москвичи, которые решат добраться до места проведения этапа мирового тура по сноуборду в дисциплине биг-эйр Grand Prix de Russie по канатной дороге. Соревнования состоятся вечером 2 марта, сообщает сайт фуникулера.
Вход для болельщиков в зрительскую зону будет осуществляться с Воробьевской набережной. Тариф "зритель" позволит за 250 рублей попасть на станцию "Новая лига" – место проведения соревнований – от станций "Воробьевы горы" или "Лужники" и обратно. Воспользоваться предложением можно будет с 18:00 до 20:00.
В пресс-службе канатной дороги отметили, что специально для проведения соревнований, в которых примут участие свыше 30 сильнейших райдеров России, США и Европы, возведут стартовую разгонную эстакаду.
Зрители увидят заезды победителей чемпионатов мира, этапов Кубка мира и X-Games Антуана Трюшона, Карлоса Гербера, Себастьена Конийненберга и Матиаса Вайсенбахера. От России выступят участники XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске – Владислав Хадарин, Антон Мамаев, Дмитрий Логинов и Александр Смелов.
В программу также включены фейерверк, световое и пиротехническое шоу, выступление рэпера Noize MC.
Открытие канатной дороги, связавшей Воробьевы горы и "Лужники", состоялось 26 ноября минувшего года. В запуске принял участие Сергей Собянин. Возить пассажиров канатная дорога начала на следующий день. Затем она приостановила работу из-за кибератаки. После происшествия на фуникулере усилили меры кибербезопасности.
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