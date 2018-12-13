С кибератакой фуникулера разбирается МВД

Полиция расследует уголовное дело после кибератаки на канатную дорогу

Столичная полиция расследует уголовное дело после хакерской атаки на сервисы недавно открытой канатной дороги. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Из-за происшествия работу фуникулера, соединяющего смотровую площадку Воробьевых гор и стадион "Лужники", временно приостанавливали. После кибератаки полиция завела уголовное дело по статье "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ".

12 декабря замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов заявил, ЧП вызвал вирус-шифровальщик. Он уточнил, что во время отладки канатной дороги было организовано удаленное управление этим процессом. Однако мер по обеспечению безопасности этого удаленного управления никто не предпринял.

На просьбу журналистов прокомментировать ход расследования уголовного дела, в пресс-службе МВД отметили, что информация не подлежит разглашению.

Канатная дорога открылась 26 ноября. Спустя два дня она временно прекратила работу из-за кибератаки. Затем ее запустили в тестовом режиме. Начиная с 7 декабря, фуникулер вновь стал перевозить пассажиров.