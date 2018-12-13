С кибератакой фуникулера разбирается МВД

13 декабря, 14:40
Полиция расследует уголовное дело после кибератаки на канатную дорогу
Столичная полиция расследует уголовное дело после хакерской атаки на сервисы недавно открытой канатной дороги. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Из-за происшествия работу фуникулера, соединяющего смотровую площадку Воробьевых гор и стадион "Лужники", временно приостанавливали. После кибератаки полиция завела уголовное дело по статье "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ".
12 декабря замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов заявил, ЧП вызвал вирус-шифровальщик. Он уточнил, что во время отладки канатной дороги было организовано удаленное управление этим процессом. Однако мер по обеспечению безопасности этого удаленного управления никто не предпринял.
На просьбу журналистов прокомментировать ход расследования уголовного дела, в пресс-службе МВД отметили, что информация не подлежит разглашению.
Канатная дорога открылась 26 ноября. Спустя два дня она временно прекратила работу из-за кибератаки. Затем ее запустили в тестовом режиме. Начиная с 7 декабря, фуникулер вновь стал перевозить пассажиров.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: