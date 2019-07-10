Летать в облаках. В Москве планируют построить сеть канатных дорог

В Москве планируют построить сеть канатных дорог. В этом году институт "МосТрансПроект" разработал проекты десяти воздушных линий. Наиболее вероятные варианты – это две канатки: между строящимся парком аттракционов "Остров мечты" и станцией метро "Кожуховская" или "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии, а также между будущей станцией метро "Карамышевская" и Космическим центром имени Хруничева в районе Филевский парк. Об этом рассказал журналистам заместитель директора ГБУ "Городское агентство управления инвестициями" Артем Барашев. Он отметил, что сейчас правительство Москвы прорабатывает все десять вариантов трасс и в ближайшее время объявит о конкретных планах.

О том, где собираются возвести воздушные пути – в нашем материале.

От метро до "мечты" по воздуху

Парк аттракционов "Остров мечты" в Нагатинской пойме планируют связать канатной дорогой длиной два с половиной километра со станцией "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии или со строящейся станцией Большой кольцевой линии "Нагатинский Затон". Вероятнее всего, начало канатная дорога возьмет от Южного речного вокзала, пересечет водную гладь Москвы-реки, пройдет через остров Бобровый.

Вторая ветка станет воздушным мостом между Космическим научно-производственным центром имени Хруничева в районе Филевского парка и станцией "Карамышевской" Большой кольцевой линии, которую возводят на пересечении улицы Нижние Мнёвники и проезда Главмосcтроя.

Кабинки с пассажирами пролетят над Москвой-рекой, храмом Всех святых в Филевской пойме. Короткая канатная линия протяженностью до 870 метров будет перевозить желающих с одного берега на другой за две-три минуты. Сейчас две точки не связаны прямым маршрутом общественного транспорта, добираться нужно на двух автобусах и метро, путь в одну сторону занимает больше часа.

20 минут в пути

Самую протяженную воздушную магистраль столичные транспортники предлагают проложить от автовокзала "Южные ворота" до торгового центра "Мега" в микрорайоне Белая дача. Протяженность трассы достигнет 8,8 километра. Ее собираются протянуть через станцию метро "Алма-Атинская", парк Братеевская пойма, Москву-реку, район Капотня, над МКАД. В пути пассажиры проведут более 20 минут.

Другим длинным маршрутом могут связать станцию метро "Спартак" и Живописную улицу. В течение двадцатиминутного путешествия длиной 7,6 километра пассажиры пересекут Москву-реку пять раз. Линия пройдет над станцией метро "Строгино" и Серебряным бором. На общественном транспорте этот маршрут москвичи преодолевают за один час 10 минут.

Канатной дорогой также задумали соединить ВДНХ и парк Сокольники. От одной зеленой точки Москвы до другой кабинки будут ехать около 19 минут. Новая транспортная артерия длиной 6,2 километра сократит время в пути на целый час. Стартовая станция, скорее всего, расположится в Ботаническом саду РАН у кольцевой дороги, а конечная – на фонтанной площади парка Сокольники.

Мимо парков и магистралей

Возможно, горожане и столичные гости однажды смогут "пролетать" над музеем-заповедником Царицыно и разглядывать Большой дворец парка с высоты. Воздушную дорогу предлагают построить от Липецкой улицы над Царицынским парком, метро "Орехово", вдоль Шипиловского проезда до торгового центра "Вегас" на 24-м километре МКАД. Расстояние 5,5 километра по воздуху пассажиры будут преодолевать ориентировочно за 15–17 минут.

В ТиНАО канатная дорога пройдет от поселка Мосрентген до торгового центра "Мега" на Калужском шоссе, затем линию протянут до конечной станции Калужско-Рижской линии метро "Теплый Стан". Протяженность этой канатки составит 4,1 километра.

Бутовскую линию метро с Серпуховско-Тимирязевской предлагают соединить новым воздушным маршрутом длиной 2,6 километра над Битцевским лесом. На пересечение зеленой зоны уйдет 10 минут.

Не исключено, что канатная линия свяжет Киевский вокзал и "Москва-Сити". По проекту, стартовать пассажиры будут от площади Европы до гостиницы Radisson Collection (в прошлом гостиница "Украина"), затем от набережной Тараса Шевченко пересекут Москву-реку, и завершится путь у станции метро "Выставочная" в "Москва-Сити". Длина дороги составит 2,1 километра, в кабинках пользователи этой ветки проведут около девяти минут. Они пролетят над Большой Дорогомиловской улицей, Кутузовским проспектом, Москвой-рекой.

И, наконец, Павелецкую набережную и метро "Автозаводская", возможно, соединят с помощью канатной дороги. Воздушные тросы перебросят через Москву-реку до станции МЦК Автозаводской. Минуя пробки, всего за четыре-пять минут москвичи смогут добраться от набережной до метро.

Близкие берега

Первую канатную дорогу от Лужников до Воробьевых гор построили в прошлом году. Линию открыли 27 ноября. Она связала разделенные рекой смотровую площадку на Воробьевых горах и спотркомплекс "Лужники". Работает трасса с 12 часов дня до восьми вечера.

А через три года в столице построят вторую воздушную трассу между станциями "Сходненская" и "Речной вокзал". Водную преграду – Химкинское водохранилище – жители района Левобережный, Северное Тушино и Южное Тушино смогут преодолевать по канатной линии длиной 2,3 километра за семь минут.

Оплачивать проезд пользователи смогут картой "Тройка". Возведут трассу за счет средств инвесторов. В конкурсе за право строительства канатной дороги будут участвовать два консорциума: один во главе с ООО "Московские канатные дороги", другой представляет ООО "Универсальные инвестиции".

До 25 сентября потенциальные инвесторы должны представить свои проекты канатной дороги от станции метро "Сходненская" до станции метро "Речной вокзал".

Соединяя города

Фото: depositphotos/ uatp12

В ближайшие пять лет столичные власти намерены построить от 30 до 40 километров канатных дорог. "Новый транспорт может связать разобщенные территории в городе, которые прерываются какими-то естественными преградами: рекой ли, парками, какими-то оживленными магистралями", – отметил Артем Барашев. По его словам, к возведению воздушных трасс могут привлечь инвесторов.