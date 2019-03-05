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Москва 24

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Город

5 марта, 00:02

Семь минут полета. Новая канатная дорога соединит линии метро

город истории

Фото: depositphotos/ TischenkoPhoto

Канатную дорогу между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал" построят за два с половиной года. Об этом порталу Москва 24 сообщил руководитель столичного департамента инвестиций и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, сейчас разрабатывается концессионное соглашение, о его заключении станет известно в начале апреля. После подготовки необходимых документов начнется строительство, возможно, уже в этом году, а через два с половиной года – завершится. Таким образом, в 2023 году в Москве появится первая канатная дорога, которая будет действовать как общественный транспорт.

Воздушную линию построят за счет денег инвестора. Немецкая компания и австрийский производитель канатных дорог вложат в проект около четырех миллиардов рублей. "Проектом не предусмотрено финансовое участие города ни на стадии строительства, ни в процессе эксплуатации", – подчеркнул глава департамента инвестиций и промышленной политики.


Пролетая над Москвой

На линии построят две станции: "Сходненская и "Речной вокзал", при этом других остановок не будет. "Размещение остановочных пунктов на канатной линии не планируется", – отметил Александр Прохоров.

Посадочные комплексы канатной дороги интегрируют с вестибюлями станций метро Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий. Выйдя из подземки, пассажиры по переходу дойдут до тридцатиместной кабинки, смогут оплатить проезд картой "Тройка" и отправиться в поездку.

Без остановок, за шесть-семь минут пассажиры пролетят над парком Дружбы, Северным речным вокзалом, пересекут улицу Свободы и по Химкинском бульвару въедут в вестибюль станции "Сходненская". По прямой – это всего 2,3 километра. Сейчас, чтобы попасть со станции "Речной вокзал" на станцию "Сходненская" из района Левобережный в Северное и Южное Тушино, приходится объезжать Химкинское водохранилище, на эту дорогу москвичи тратят до 45 минут. За час воздушная линия перевезет до пяти тысяч человек, а за сутки – до 19 тысяч.

Шопинг перед посадкой

Фото: depositphotos/ Paha_L

Станция канатной дороги "Сходненская" будет трехэтажной. Строительная компания планирует под одной крышей разместить зал пересадки на воздушный маршрут, магазины и точки питания. Возможно, в стенах станции создадут аналог Даниловского рынка. В здании будет также предусмотрена парковка примерно на 100 машин.

На станции "Речной вокзал" застройщик не планирует создавать коммерческие помещения.

В этом году откроют канатную дорогу на ВДНХ. Об этом сообщилмэр Москвы Сергей Собянин.

Километровая трасса с двумя станциями начнется у главного входа и закончится вблизи третьего Хованского проезда и Южной аллеи.
Наземная трасса связала "Воробьевы горы" и Лужники 26 ноября прошлого года.

Казанцева Светлана

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