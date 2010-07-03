Еще три канатные дороги могут появиться в столице

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Москомархитектура планирует разработать проекты еще трех канатных дорог в нескольких районах столицы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.
В настоящее время рассматриваются предложения департамента транспорта по трем направлениям:
Княжевская отметила, что еще одну канатную дорогу могут построить на территории бывшего завода ЗИЛ – от набережной Марка Шагала до станции метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии.
Она добавила, что третья канатная дорога – от автовокзала "Южные ворота" до Капотни – будет связывать территории как дополнительный транспорт и позволит сократить время в пути жителям Капотни и Братеево.
Ранее сообщалось, что еще 10 канатных дорог рассчитывают построить в столице на основе концессионных соглашений. Протяженность новых канаток составит не менее 40 километров, предполагаемый пассажиропоток – 66 тысяч человек.
В числе возможных вариантов – канатные дороги от "Сокольников" до ВДНХ и Ботанического сада, от Липецкой улицы до ТЦ "Вегас", от поселка Мосрентген до ТЦ "Мега Теплый стан".
Канатка может появиться и на территории ГКНПЦ имени Хруничева, между Павелецкой набережной и метро "Автозаводская", а также между Битцевским парком и улицей академика Янгеля. Не исключено, что канатная дорога свяжет Киевский вокзал, гостиницу "Украина" и Краснопресненскую набережную.
Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в столице в ноябре прошлого года. Она связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. Канатная дорога рассчитана на перевозку до 1,6 тысячи пассажиров в час.
Московская канатная дорога выполняет сразу несколько функций. Во-первых – туристическую и прогулочную, во-вторых – транспортную (добраться от Воробьевых гор до стадиона можно будет за пять минут), в-третьих – спортивную.
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