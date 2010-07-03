В Москве планируют построить 10 канатных дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еще 10 канатных дорог рассчитывают построить в столице на основе концессионных соглашений. Предложения для инвесторов власти Москвы представили на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы планируем расширять количество канатных дорог. По канатной дороге между "Сходненской" и "Речным вокзалом" мы не ожидали такого спроса, что придет пять инвесторов, готовых строить. У нас есть презентация, на ней мы показываем те точки, которые мы потенциально отобрали под строительство канатных дорог, где можно было бы аналогичные проекты реализовать", – заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, протяженность новых канаток составит не менее 40 километров, предполагаемый пассажиропоток – 66 тысяч человек.

В числе возможных вариантов – канатные дороги от станции метро "Алма-Атинская" до ТЦ "Мега Белая дача", от "Сокольников" до ВДНХ и Ботанического сада, от Липецкой улицы до ТЦ "Вегас", от поселка Мосрентген до ТЦ "Мега Теплый стан".

Канатка может появиться и на территории ГКНПЦ имени Хруничева, между Павелецкой набережной и метро "Автозаводская", а также между Битцевским парком и улицей академика Янгеля. Не исключено, что канатная дорога свяжет Киевский вокзал, гостиницу "Украина" и Краснопресненскую набережную.

Ранее был объявлен конкурс на определение концессионера, который построит канатную дорогу между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал". О готовности участия в торгах уже заявляли пять компаний. Объем инвестиций в проект оценивается в 3,16 миллиарда рублей.

Протяженность канатной дороги составит 2,3 километра. Прогнозируемый пассажиропоток – до 19 тысяч человек в сутки. Дорога соединит районы Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем. С ее помощью пассажирам удастся сократить время в пути с 45 минут до семи.

Канатную дорогу интегрируют в городскую транспортную сеть: оплатить проезд можно будет картой "Тройка". Стоимость проезда не превысит стоимость разовой поездки на городском транспорте.

Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в столице в ноябре прошлого года. Она связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. Канатная дорога рассчитана на перевозку до 1,6 тысячи пассажиров в час.



"Москва в цифрах": новый вид транспорта

Московская канатная дорога выполняет сразу несколько функций. Во-первых – туристическую и прогулочную, во-вторых – транспортную (добраться от Воробьевых гор до стадиона можно будет за пять минут), в-третьих – спортивную.

