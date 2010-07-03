Канатная дорога не затронет охранную зону парка Северного речного вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новая канатная дорога, которая соединит станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал", не затронет охранную зону парка Северного речного вокзала. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Соблюдение требований размещения фуникулера проконтролируют специалисты. Они же проследят, чтобы канатная дорога визуально не испортила восприятие Северного речного вокзала.

Фуникулер, который гармонично впишут в транспортную сеть, построят над Химкинским водохранилищем. Канатная дорога свяжет районы Левобережный, Северное и Южное Тушино. После запуска она станет собственностью города.

На прошлой неделе презентация фуникулера состоялась на промышленной ярмарке Hannover Messe-2019 в Германии.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что протяженность канатной дороги составит 2,3 километра. По ней будут курсировать 50 кабинок, каждая из которых рассчитана на 10 человек.

