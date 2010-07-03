Названа стоимость проезда по канатной дороге через Химкинское водохранилище

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Новая канатная дорога свяжет районы Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем. Соглашение по проектированию фуникулера одобрила Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Таким образом пассажиры, которые прежде тратили 45 минут на дорогу от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала", сократят время в пути до 10 минут. Длина будущей канатной дороги составит 2,3 километра.

Чтобы москвичам было удобно идти от метро до канатной дороги, проектировщики планируют построить наземные пешеходные галереи. А билетную систему фуникулера собираются интегрировать с картой "Тройка". При этом будущая стоимость проезда на канатной дороге не превысит 55 рублей, что соответствует действующему тарифу на поездку на метро.

Предполагается, что в час пик пассажиропоток на канатной дороге составит до 2,5 тысячи человек или до 19 тысяч в сутки. Это должно разгрузить северные участки зеленой и фиолетовой веток подземки.

Помимо этого, канатная дорога, которую построят за счет внебюджетных средств, станет еще одним туристическим аттракционом.

"Строительство канатной дороги планируется осуществить за счет внебюджетных средств на принципах государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций составит не менее 3,16 миллиарда рублей. Интерес проявили и иностранные инвесторы, победитель будет объявлен по итогам конкурсных процедур", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Тем временем действующая канатная дорога, которая соединяет Воробьевы горы и "Лужники", 8 Марта подарит женщинам скидку. При покупке билета всем представительницам прекрасного пола будет начисляться скидка 8%.

