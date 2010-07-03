Московская канатная дорога подарит женщинам скидку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московская канатная дорога 8 марта подарит женщинам скидку. При покупке билета всем представительницам прекрасного пола будет начисляться скидка 8 процентов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу канатки.
"К 8 марта Московская канатная дорога приготовила для представительниц прекрасного пола приятные сюрпризы. А от партнеров "Мосмаркета", который находится на нижней станции "Лужники", – подарочные сертификаты и сладкие комплименты", – говорится в сообщении. Сертификаты все женщины могут получить в кассах канатной дороги.
Ранее психолог дал рекомендации на тему того, на что стоит обращать внимание при выборе подарка на 8 марта. Он отметил, что важно обращать внимание на тип темперамента женщины.
Московские культурные учреждения подготовили праздничный подарок для женщин в Международный женский день. В 18 столичных парках 8 Марта пройдет цветочный забег, ледовая дискотека, концерты и мастер-классы. Также женщины смогут в этот день бесплатно посетить несколько музеев.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.