Московская канатная дорога подарит женщинам скидку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московская канатная дорога 8 марта подарит женщинам скидку. При покупке билета всем представительницам прекрасного пола будет начисляться скидка 8 процентов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу канатки.

"К 8 марта Московская канатная дорога приготовила для представительниц прекрасного пола приятные сюрпризы. А от партнеров "Мосмаркета", который находится на нижней станции "Лужники", – подарочные сертификаты и сладкие комплименты", – говорится в сообщении. Сертификаты все женщины могут получить в кассах канатной дороги.

Ранее психолог дал рекомендации на тему того, на что стоит обращать внимание при выборе подарка на 8 марта. Он отметил, что важно обращать внимание на тип темперамента женщины.

Московские культурные учреждения подготовили праздничный подарок для женщин в Международный женский день. В 18 столичных парках 8 Марта пройдет цветочный забег, ледовая дискотека, концерты и мастер-классы. Также женщины смогут в этот день бесплатно посетить несколько музеев.