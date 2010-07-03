Психолог рассказал о правилах выбора подарка к 8 Марта

Психологи сообщили о важных правилах, на которые стоит опираться при выборе подарка на 8 Марта. Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс посоветовал мужчинам предпринимать те или иные действия в соответствии с тем, к какому типу темперамента, скорее всего, относится женщина, которой преподносится подарок. Своими идеями он поделился с News.ru.
"Если женщина, к примеру, флегматик – спокойная, рассудительная, рациональная – ее можно спросить о предпочтениях в подарке напрямую. Такую женщину подобный вопрос не обидит, так как для нее это абсолютная поведенческая норма. Если женщина холерик – склонная к переживаниям, негативным эмоциям и обидам – мужчина может предложить ей пойти в магазин вместе, и ориентируясь на ее текущее настроение и состояние уже покупать подарок. Жизнерадостные сангвиники лучше воспринимают подарки, сделанные своими руками. Те, к которым приложена творческая составляющая. К примеру, им понравится, если мужчина купил цветы, но сам их завернул. Или же, если он красиво подписал открытку", – сказал психолог.
На случай, если подарок не понравится, психолог советует либо выяснить причину самому, либо подключить маму или подруг женщины, чтобы те поговорили с ней и успокоили ее. Хорс пояснил, что женщины по большей части общаются не ради рациональной составляющей, а ради эмоциональной, поэтому в таких случаях лучше, чтобы дама поговорила с женщинами, которые вовлекутся и разделят с ней эти эмоции. Особенно это работает, если женщина склонна к переживаниям и если мужчина не обладает навыком показать внимание и сочувствие.
По данным исследования портала "Авито", поздравлять женщин с Международным женским днем планируют 90 процентов мужчин. Значительная часть из них планирует дарить косметику или парфюмерию (35 процентов), ювелирные украшения (31 процент), подарочные сертификаты (21) и бытовую технику (15). 34 процента опрошенных мужчин сообщили, что отложили на подарок примерно до 3000 рублей.
Ранее сообщалось о средних размерах затрат на букеты цветов в преддверии Международного женского дня. Средний чек покупки тюльпанов накануне 8 марта составляет 760-780 рублей, и это на 5 процентов больше прошлогоднего уровня и на 39 – чем месяц назад в обычные дни.
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