Стали известны траты россиян на цветы к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стали известны траты россиян на тюльпаны в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Средний чек покупки тюльпанов накануне 8 Марта составляет 760–780 рублей. Это на 5 процентов больше прошлогоднего уровня и на 39 – чем месяц назад в обычные дни.

Самый высокий средний чек на тюльпаны, включая букеты, – в Москве, Ханты-Мансийском АО, Новосибирской области, Забайкальском и Красноярском краях.

В этом году покупатели за один раз покупают в среднем по шесть тюльпанов (в прошлом году – семь). Также в операторе отметили, что в этот раз накануне 8 марта число купленных тюльпанов уже превысило показатель обычных дней в 48 раз.

В Мосприроде в преддверии 8 марта организуют мастер-классы по изготовлению необычных подарков. Также желающие смогут принять участие в экологической экскурсии.