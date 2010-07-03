Стали известны траты россиян на цветы к 8 Марта

Стали известны траты россиян на тюльпаны в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Средний чек покупки тюльпанов накануне 8 Марта составляет 760–780 рублей. Это на 5 процентов больше прошлогоднего уровня и на 39 – чем месяц назад в обычные дни.
Самый высокий средний чек на тюльпаны, включая букеты, – в Москве, Ханты-Мансийском АО, Новосибирской области, Забайкальском и Красноярском краях.
В этом году покупатели за один раз покупают в среднем по шесть тюльпанов (в прошлом году – семь). Также в операторе отметили, что в этот раз накануне 8 марта число купленных тюльпанов уже превысило показатель обычных дней в 48 раз.
В Мосприроде в преддверии 8 марта организуют мастер-классы по изготовлению необычных подарков. Также желающие смогут принять участие в экологической экскурсии.
Цветы к 8 Марта подорожали на 15-17% по сравнению с прошлым годом
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