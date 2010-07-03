Столичные парки подготовили программу на 8 марта

Мастер-классы по изготовлению необычных подарков организуют в Мосприроде в преддверии 8 марта. Также желающие смогут принять участие в экологической экскурсии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Праздничные открытки будут мастерить в парке "Сказка". Мастер-класс состоится 6 марта в 13:00. Участников научат работать в технике скрапбукинга. Участие в мастер-классах бесплатное, регистрироваться не нужно.
В этот же день в экоцентре "Битцевский лес" научат делать букеты из цветной бумаги и сухих листьев. Занятие начнется в 16:00. На него приглашают детей в возрасте от пяти лет.
6 марта в 13:00 начнется экологическая экскурсия по природной территории "Серебряный бор". Участникам прогулки расскажут о белках, утках, бобрах, дятлах, синицах и других обитателях парка.
В экоцентре "Конный двор" состоится занятие, на котором пойдет речь о том, как разные виды зверей заботятся о своих детенышах.
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