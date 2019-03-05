Как выбрать цветы к 8 Марта

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Роспотребнадзор в преддверии Международного женского дня (8 Марта) рассказал, как выбрать живые цветы.

В пресс-службе ведомства отметили, что именно живые цветы создают "нужное настроение". В службе подчеркнули, что "секрет красивого букета, который долго останется свежим, состоит из двух слагаемых".

"Первое – это свежесть каждого цветка, и второе – правильные условия хранения", – говорится в сообщении. При выборе цветов следует обратить внимание на стебель, который не должен быть слишком сухим, сообщает "Вечерняя Москва".

Кроме того, хорошим признаком свежести является наличие "рубашки" – это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки.

Другой важный показатель – степень раскрытия бутона. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы с эластичными лепестками.

"Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он должен легко вернутся на место и принять прежнюю форму", – указали эксперты.

Помимо прочего, необходимо обратить внимание на отсутствие любых искусственных украшений на бутоне. В свою очередь лучший способ сохранить цветы – сразу поставить их в вазу, не оставляя надолго без воды.

При этом следует исключить резкие перепады температур. Перед тем как поставить цветы в вазу, стоит подрезать стебли и удалить нижние листья, так как они легко подвержены гниению.

При этом в одну вазу не стоит ставить нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Также не стоит забывать о таких средствах, как щепотка сахара.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее рассказал, что в Москве пройдут рейды против несанкционированной торговли цветами перед 8 Марта.