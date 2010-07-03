Рейды против незаконной торговли цветами пройдут в Москве перед 8 Марта

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Рейды против несанкционированной торговли цветами пройдут в столице перед 8 Марта, рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По его словам, плановые проверки организуют с 5 по 9 марта. Участвовать в них будут более 360 человек: представители департамента торговли и услуг, главного управления МВД по Москве, префектур административных округов и управ районов, ГКУ "Организатор перевозок".

Сообщить о нарушении могут и сами граждане, позвонив на горячую линию департамента торговли и услуг: 8-495-694-41-32. Она доступна в рабочие дни с 08:00 до 17:00. Основными точками притяжения для незаконных торговцев являются территории, прилегающие к станциям метро, и подземные пешеходные переходы. Как правило, на стихийных цветочных развалах торгуют контрабандными цветами, не прошедшими необходимый фитосанитарный контроль.

К 8 Марта столичные музеи подготовили подарок для посетительниц. Вход в Музей Победы и Исторический музей будет бесплатным. В акции также участвуют Третьяковская галерея, Музей военной формы одежды, Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", Музей искусства народов Востока, культурный центр "Интеграция" имени Н.А. Островского, Музей кино и Музей декоративно-прикладного и народного искусства.