Вход в некоторые музеи Москвы будет бесплатным для женщин 8 марта.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в акции примут участие Третьяковская галерея, Музей военной формы одежды, Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", Музей искусства народов Востока, культурный центр "Интеграция" имени Н.А. Островского, Музей кино и Музей декоративно-прикладного и народного искусства. Список музеев еще дополняется.
В Музее декоративно-прикладного и народного искусства можно будет посетить постоянную экспозицию “Русский стиль. От историзма к модерну”. А в Государственном историческом музее, который присоединился к акции одним из первых, представлены личные вещи российских самодержцев и полководцев, сокровища древних цивилизаций. Недавно там также открылась выставка "Обретение", на которой представлено 36 икон, написанных в период с XVI до начала XX века. В Историческом музее гостьям будут доступны бесплатно сразу две временные выставки – "Аристократический портрет" и "Русский Север".
Ранее сообщалось, что днем 8 марта температура в Москве будет выше климатической нормы на несколько градусов. По прогнозам синоптиков, в городе будет ощущаться приближение весны. Метеорологи также сообщили, что в целом в 2019 году первый месяц весны будет теплее, чем в 2018 году.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.